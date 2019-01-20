沃旭停止合約》外商撤資不玩 魏明谷：彰化縣重大損失

2019-01-20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕對於離岸風電開發商沃旭發函供應鏈停止執行合約，彰化縣政府經濟暨綠能發展處代理處長劉玉平表示，沒有收到相關通知，也沒有接到廠商的回應；促成此投資案的前彰化縣長魏明谷則強調，萬一外商撤資不玩了，會讓產業、人才、就業、稅收都流失，將是彰化縣重大損失。

彰縣府：費率未定 無法表示意見

本月十三日，彰化縣政府將廠商的風場計畫書「退回」經濟部，公文只寫「無涉本府職權，檢還所送書件」。劉玉平昨說，風電開發是中央職權，縣府無義務回答同意或不同意，而今年度躉購費率中央都還沒有訂定，縣府無法表示意見。

複審同意書其它縣市都同意 魏明谷：目前發展風電阻力都在彰化

魏明谷表示，電業籌設必須有地方政府的同意函，彰化縣政府去年九月已同意開發商的申請案，後來能源局去年十二月廿四日發文徵詢縣府是否核發廠商複審同意函，縣府才回覆「無涉本府職權，檢還所送書件」；但能源局同時也要求其它縣市複審同意書，其它縣市都同意，所以沒有卡關的問題，目前發展風電的阻力都在彰化。

魏明谷強調，最不樂見的就是外商撤資，將使彰化縣失去產業轉型、人才培育與就業機會，也喪失稅收來源，根本就是重大損失。他指出，目前彰化四家離岸風電開發商申請風場的籌設許可程序卡關，影響最大的就是沃旭，沃旭是全球離岸風電的領導者，來台申請四個風場全部都在彰化海岸，離岸最遠，相對所需的成本也最大，但對生態影響最小，卻面臨卡關的命運。

產業、就業、稅收流失

魏明谷分析，彰化有得天獨厚的風場，外商設立風機，當時縣府也要求技術轉移、在地採購，創造在地風電產業鏈，縣府也可收到稅收，以營業稅來說，中央、地方各一半，還有海上租金，對增加財源大有助益。他表示，萬一外商撤資不玩了，真的是太可惜，因為沒有讓離岸風機留下來，產業、人才、就業、稅收都沒了。

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