沃旭停止合約 經濟部：正常商業模式

2019-01-20

籌設許可卡關+費率未定

〔記者林菁樺／台北報導〕由於拿不到籌設許可，加上今年躉購費率未敲定，丹麥風電開發商沃旭昨發函在台供應鏈「停止執行合約」。經濟部能源局表示，這是正常商業模式，業者無法確定財務模型、合理利潤，自然會暫停執行合約。另外，能源局長林全能日前已與彰化縣政府會商，但主要討論彰化離岸風電發展，尚未觸及籌設許可問題。

親自南下拜會 能源局：不希望與彰縣府「文來文往」

在台獲配一．八二GW開發容量的沃旭，昨發函供應鏈停止執行合約。能源局官員指出，若不能確定風場財務計畫與合理利潤等，業者的確無法與下游供應鏈執行合約。林全能指出，今年躉購費率要等本月三十日後、法規預告期滿才能敲定，廠商都有適當規劃，應不至於受太大影響。

官員重申，能源局只能以國際計費佐證做為費率試算基準，業者有更明確的風場場址，「財務資料一定比我們還細、更精準」，預告就是要業者把不合理的數據提出討論。

舉例來說，先前設三六○○小時上限被業者罵翻，官員解釋，計算是以上緯四MW的示範風機為基礎，而未來離岸風機在遠岸，風況佳、發電量高，但要承受較差的海象條件，運維成本比近岸高，業者必須補充資料。

對於開發商抱怨「政治風險」，林全能表示，不希望中央與地方是「文來文往」，日前已前往拜會彰縣府經濟暨綠能發展處，溝通方式就是見面會商，有溝通才有機會，雙方要先認識，而不是透過外界報導，無法清楚彼此真正的想法。

至於彰化縣政府卡關籌設許可是否有解？林全能表示，首次會商僅針對離岸風電在彰化發展的大方向，尚未討論其他細節。他說，彰化縣主要還是在意離岸風電在當地開發影響，業者要充分與漁會、漁民等溝通，希望盡快討論籌設許可等事項，但目前無法確定何時才能有好消息。

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