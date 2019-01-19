首任英國領事子孫 百年後跨海尋根》老少史溫侯 跨越時空相會打狗

2019-01-19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕打狗英國領事館自十九世紀落館成為英國駐台灣第一個正式領事館後，歷經百餘年，首位英國駐台領事的後代跨海尋根，「老少史溫侯」在領事館穿越時空合影，見證祖輩來台的過去與未來。

老史溫侯是領事 也是生物學家

一八六一年七月，首位英國駐台灣副領事羅伯特．史溫侯（Robert Swinhoe）在台灣府（台南）設立第一個辦公處，一八六四年打狗（高雄）開港設立海關後，英國將駐台灣副領事館遷至打狗，一八六五年史溫侯升任領事，打狗領事館因此成為英國駐台第一個正式領事館。

助認證柴山獼猴 是台灣特有種

史溫侯不但是英國首任駐台領事，更是著名的生物學家，柴山知名的台灣獼猴就是透過他的協助，在國際間確認是台灣特有種；他更曾發布世界上最早具系統的中國鳥類名錄和台灣鳥類名錄，現在台灣記錄的鳥種中，超過三分之一是史溫侯首先報導。

此次來台的小史溫侯（Christopher Swinhoe-Standen）是史溫侯領事家族旁系後代子孫，對祖先與台灣的淵源及其事蹟深感興趣，為尋根而寫信給我國外交部，聯繫上高市文化局，進而促成打狗英國領事館參訪。

小史溫侯走古道 體驗先輩風采

小史溫侯昨先前往探訪登山古道上「英國領事郇和生物踏查」蠟像，重現當年先輩領事在台進行生物踏查、與獼猴及以其為名的swinhoana赤蛙同樂的場景。

「老少史溫侯」合影留念後，小史溫侯更說，回國後要向九十一歲高齡母親分享此照片，相信會成為史溫侯家族一段佳話。

小史溫侯更搭乘文化遊艇的「史溫侯探險之旅」航線，體驗史溫侯領事昔日來台之路，他開心表示，高雄港好風光，搭乘遊艇吹海風笑談祖輩軼聞，無疑是此趟高雄行最棒的享受。

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