國衛院研究：糖化血色素偏低 恐早衰

2019-01-19

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多人做過健康檢查，一項常見檢驗項目是「糖化血色素」，國衛院研究發現，這項目的檢驗數值偏高或偏低，都透露出衰老速度警訊，濃度偏高、身體功能障礙可能性恐怕倍增，但數值偏低、身體功能障礙風險也可能達一．二五倍。

檢驗糖尿病 重要指標數據

血液中「糖化血色素」是檢驗糖尿病重要指標，正常數值在四％到五．六％間，五．七％到六．四％則偏高、有罹患糖尿病風險，高於六．五％則確診糖尿病。

國衛院助研究員吳易謙指出，糖化血色素濃度越高、發生身體功能障礙的可能性會倍增，例如數值達七％以上的中老年人，身體功能障礙可能性比起數值五．五％到六％的人每年增約一．二一倍。

吳易謙說，數值偏高很不好，是眾所周知事實，但研究卻也發現，糖化血色素若低於五．五％的正常值時，發生身體功能障礙的可能性每年仍高達一．二五倍。

研究團隊發現，血色素高的人，血液中含有高量的發炎物質「可溶性白細胞介素6受體」；數值就算正常或稍低，若該「受體」高，身體衰退速率還是快。顯示若糖化血色素偏低、且合併有「可溶性白細胞介素6受體」上升，就代表身體功能隨年齡衰退的早期警示。

數值偏低者 需注意正常進食

糖化血色素偏高者，空腹血糖值應維持一百三十到八十毫克／分升、飯後血糖一百八十以下，可讓血色素控制在七以下。未用藥而糖化血色素就偏低者，則需注意維持正常進食及不偏食的飲食。

吳易謙提醒，民眾應注意血糖狀況，飲食和生活習慣都要注意，健檢時也要注意糖化血色素數值，若有偏高的跡象，應改善飲食和生活習慣，「數值是能降得下來」。

醫：維持5～5.7％之間最好

三軍總醫院內分泌及新陳代謝科主任洪乙仁則指出，還需多了解該研究內容，一般來說，糖化血色素若低於五％就大概有些血液問題，最好維持在五％到五．七％，不必太擔心。

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