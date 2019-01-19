總統立委併選 北區公聽會一面倒支持

2019-01-19

〔記者黃欣柏／台北報導〕中選會昨針對二○二○年總統與立委選舉是否合併舉辦召開北區公聽會，會中代表一致支持合併選舉。至於如何解決立委、總統任期不一致所造成憲政空窗期，與會者則提出調整立委任期、提前總統任職日及內閣提早上任等意見，中選會允諾將提呈給立院等相關單位研議。

憲政空窗期 討論熱烈

總統、立委選舉合併舉行行之有年，包括學者、立院各黨團、全國教師會、全國商業總會、工業總會及各縣市選委會代表，均表態支持合併舉辦，但對如何解決憲政空窗期，則有不少意見。

全商總理事王權宏認為，可考慮修憲讓立委任期延長三個月，與新任總統一起上任。新北市政府參事邱惠美則說，總統是否一定要在五月二十日上任，也是可以思考的方向。

東海大學政治系教授沈有忠則表示，可以考慮讓新內閣在立法院信任之下，提前與新立委一起上任，不一定要跟著總統在五月二十日上任，減少任期不一致所造成的憲政衝擊。

公投是否要與總統、立委選舉合併舉行也是討論重點。台北市選委會召集人林美倫提到，去年九合一大選就是因為與公投合併舉行，才會出現選務問題，因此有必要修正「公投法」第二十三條，將公投「應」綁大選的規定放寬為「得」綁大選，給予一定彈性。

桃園民政局長湯蕙禎建議，在公投綁大選的法律條文修正前，可先考慮調整選舉動線，讓公投與公職選舉分成兩邊進行；若公投案件數較多，中選會應考慮改採電子投票。北市選委會委員廖芳萱也說，相對公職人員選舉，民眾需更多時間思考公投案，可考慮採電子投票。

政治大學教授游清鑫認為，過去公投綁大選的理由是因為怕公投投票率太低，但現在公投門檻已降低，未必需要再去考慮投票率問題，建議可考慮另日舉辦公投。

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