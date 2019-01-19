韓「九二共識」再遭議員猛攻

2019-01-19

〔記者葛祐豪、施曉光、鍾麗華／綜合報導〕民進黨高雄市議員陳致中連續兩天在議會質詢時，質問市長韓國瑜的九二共識，他昨天問韓國瑜「敢在國台辦面前，主張一中各表，是一個中華民國？」韓國瑜未明確回答，只強調他目前沒有隨國民黨主席吳敦義拜訪中國的計畫。

陳致中前天在議會質疑，習五條後，九二共識已沒有各表的模糊空間，只有一中原則、一國兩制，韓國瑜還要堅持嗎？韓則說，他堅持的九二共識不是一國兩制，一國兩制大部分台灣人不能接受，但九二共識能讓兩千三百萬人有更好發展。

陳致中昨再質問韓國瑜，國民黨主席吳敦義計畫帶領國民黨首長到對岸參加國共論壇，請問韓市長在國台辦與中國官媒面前，敢不敢主張一中各表，是一個中華民國？

韓國瑜表示，九二共識他在很多場合表述過，目前他最關切的是高雄施政，過多表述會失焦。

陳致中揶揄說，那麼你說的九二共識、一中各表，只敢在高雄市講、在議會講。

韓國瑜則強調，陳致中曲解他的意思，他是中華民國熱愛者，支持九二共識、一中各表，但目前沒訪問大陸的計畫。

陳致中也問韓國瑜「台灣未來由台灣人民決定，你贊成嗎？」韓國瑜則以他曾提出的「兩個不要懷疑」來回應，強調話裡有深層意義。

陳明通將南下與韓溝通兩岸政策

陸委會為推動兩岸事務相互協作，安排向地方政府說明兩岸政策，陸委會主委陳明通下週三將南下與韓國瑜面對面溝通兩岸政策。

陸委會表示，希望藉由向地方政府說明兩岸政策，聽取地方推動兩岸交流建議，並提供必要協助，陸委會全力支持地方政府拚經濟，中央地方一條心，一起「拚經濟、守民主、顧主權」。

至於國民黨主席吳敦義將帶國民黨縣市長集體登陸，參加「國共論壇」的說法，國民黨昨以正式新聞稿嚴正澄清，「目前並無此項規劃，現在談論此事言之過早」，「絕無媒體所稱『將率縣市長訪中拚大選』之事」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/