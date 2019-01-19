部長開直播 蘇︰向人民報告

2019-01-19

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌上任後，指示內閣首長要接地氣，部會首長近來頻頻開直播，被視為趕做網紅，蘇貞昌昨表示，這也是政府向人民報告，對人民負責。政府要與時俱進，重點不是網紅，而是在於態度的改變、方法的精進，最重要還是內容做得好，讓人民能夠誇讚。

「重點不是網紅 態度與內容才重要」

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，部會首長開直播，是公務體系文化很大的改變，這是好的嘗試，但方法也不能一成不變，重點是要有創意。第一關要破冰，過去習於用文字新聞稿，會與人民有距離，首長自己要先解除障礙，這只是第一步，新媒體的創意，接下來形式與樣態很多，重點是要找到對的方法與人民溝通。

部會首長趕著做網紅，引發學者憂心讚數增加、政策卻沒有落實。蘇貞昌受訪表示，時代不同了，新的科技、網路讓大家能在第一時間知道各種訊息，政府也要與時俱進，讓人民知道政府在為你做什麼。

蘇貞昌強調，一方面要走到第一線接地氣，同時透過網路能讓全國民眾都知道，這也是政府向人民報告、對人民負責，蘇貞昌認為網路的直播只是載具，也是向人民報告的一個方式，最重要的還是內容。

至於部會首長搶當網紅，是否有綜藝化的問題，Kolas說，重點不在綜藝化，首長願意出來面對，這是第一步，是要打破過數十年來公務部門做事的習慣，綜藝化絕對不是政府推動政策的手段，也不是目的，這更不是作秀。

善用影像宣傳的蘇貞昌，網路行銷能力強，據悉，蘇貞昌在內部會議時，指示網路影像宣傳的「溝通方式要新，要簡潔有力」。

蘇揆上任一週以來不只在臉書直播，還常自拍影片，上字幕配樂，幕後得力於他的影像工作四人小組，由蘇貞昌競選新北市長時擔任新聞部主任的丁怡銘領軍，蘇貞昌也親自參與強化網路宣傳的集體決策。

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