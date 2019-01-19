首個下鄉行程 會勘已承諾建設／蘇揆訪視新北 侯讚「行動派」

2019-01-19

〔記者俞肇福／新北報導〕行政院長蘇貞昌上任後第一個下鄉行程，就選在新北市金山中角沙珠灣，蘇貞昌在新北市長選舉期間曾提出沙珠灣打造為國際級衝浪基地，擔任院長就來勘查，蘇貞昌說，中央真心誠意，劍及履及，至於昔日對手新北市長侯友宜則表示心存感激，會並肩作戰，希望早日完成。

侯友宜前天出席行政院會，提出新北市「青春山海線」盼中央補助，其中包含蘇貞昌參選新北市長所提的打造沙珠灣成國際級衝浪基地。蘇貞昌迅速回應，昨天上午在教育部長潘文忠、交通部次長王國材與侯友宜陪同下前往視察。

侯在行政院會提出 速獲回應

蘇貞昌強調，中央與新北市政府合作打造沙珠灣衝浪基地，預算部分由中央配合，請教育部、交通部「給新北多幫忙」。蘇說，中央是真心誠意要和地方合作，如成功變亮點，人就都來了，可做為全台的示範。

蘇貞昌表示，沙珠灣沙灘很多石子、海漂垃圾，且腹地很小，目前委由民間經營衝浪，未來中央收回整合各單位的土地，有完整的規劃，一起來打造國際級衝浪基地。

蘇︰劍及履及 侯︰並肩作戰

侯友宜致詞時感謝蘇貞昌行動內閣的高效率，前天才赴行政院會提出「青春山海線」盼中央補助，下午便接獲行政院通知要來視察。

侯友宜昨也把握機會，請蘇院長多支持新北財政與新板特區興建影音科技親子樂園。

侯友宜受訪時稱讚蘇是行動派，與他自己的作風滿像的，做事一定要快速做好，讓新北能夠有效率的進步。

至於兩人是否在暗中較勁，侯友宜說，謝謝蘇院長到新北來提供幫忙，讓新北能發展，自己只有心存感謝，不管是中央跟地方，甚至隔壁縣市大家一起來，這樣才是台灣應走的路。

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