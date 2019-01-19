希望校務更透明／抗議大學蠻幹 多校學生籲提高學代比例

2019-01-19

〔記者吳柏軒／台北報導〕近日大專校院發生多起學生權益受損事件，如台大擱置學生議案、世新社發所強行停招、東華門禁管制、高醫大威脅告學生等，促使學生團結齊聚教育部門外，高喊「抗議大學蠻幹、捍衛校園民主」，盼政府當學生後盾，修法提高學生代表比例。

大學法改革陣線成員蔡惟丞表示，大學法明定校務會議有各方代表，包含學生，讓不同意見參與治理大學，但近日發生多起校務會議事件，校方常倚仗人數優勢，通過爭議提案，因此連結各校的學生代表提出抗議，不應再讓大學行政校方蠻幹，教育部應出面，修法增校務會議學生代表，盼從現行十分之一，增至四分之一。

台大校務會議曾技術性擱置學生代表希望調查、釐清台大校長遴選爭議的提案而引議，台大研究生協會會長許瑞福昨說，兩週前台大校務會議有人批學生會降低行政效率、降低台大競爭力等，還稱其他大學的開明作法不值得參考，擱置增加學生代表提案。

「希望校務更透明！」高雄醫大校務會議代表高凡璽控訴，過去校務會議只公布結果沒有過程，但學校興建、採購等事項都攸關學生，自己曾直播校務會議畫面，卻遭校方揚言提告，直呼：「程序正義在哪？」

其他學校如世新大學社發所學生張志綸也控訴，校方強硬停招系所，無師生充分溝通；東華大學學生議會議長許冠澤也質疑，校方強硬設置門禁並強裝機車GPS發報器，未取得學生同意，也恐浪費公帑。

教育部高教司科長李惠敏表示，學生提出個案都將深入了解，也會聽取學校意見；尊重大學自治，但學校一定要跟學生好好溝通；大學法修法須折衝，盼三個月內啟動，邀各界討論；至於學生遭學校威脅提告狀況，李惠敏認為，跟學生互動也是種教育，盼學校應回歸教育本質。

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