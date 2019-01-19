美UCLA明定兼職收入與天數上限 且須申報

2019-01-19

〔記者吳柏軒、簡惠茹、陳昀／綜合報導〕台大校長管中閔因任公職時兼職而遭監察院彈劾，美國加州大學洛杉磯分校教授曾憲榮舉美國為例，學者須以誠信為原則，自行申報兼職，校方明確規定兼職薪水及天數上限，若不誠實被抓到，最嚴重將會丟失工作。

不誠實被抓到 恐丟飯碗

管中閔遭監察院調查，指出其在政務官任內，匿名且常態性在《壹週刊》寫社論，獲取每月約五萬元、每年約六十五萬元固定報酬，決議彈劾；更透過其國稅資料查出，管在中研院期間，在四間大學兼職領鐘點費，卻僅申報一間；也領取民間基金會兼職報酬等，都未經中研院許可。

學界教授兼職問題在日前全國大學校長會議上成演講內容，來自美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）教授曾憲榮便分享，美國學校針對利益迴避、兼職等問題，採取系統化規定，利用電子系統提供教授主動申報，不只兼職薪水、天數等，產學合作、創新開公司等相關股份也要申報，連三等親的持股都要申報。

曾憲榮說，在UCLA系統上，有兼職申報欄位，包含兼職名稱，兼職日期等，更會幫教授計算兼職薪水，設下每年總計不得超過五萬美元的上限，若超過將會提醒違規，兼職天數是每年不得超過四十八天（以廿四小時一天換算）的上限。不誠實的教授最嚴重將丟掉工作。

陳良基︰寫書版稅都捐台大

科技部長陳良基昨天接受廣播節目專訪，主持人周玉蔻追問陳良基，台大校長管中閔兼職賺外快，瞧得起這樣的校長嗎？陳良基回應，那是個人選擇不予置評。但他進科技部後有修改科技基本法，希望大家遵法行事。他自己有寫書，版稅都捐給台大的創意創業學程。

「罪證確鑿」 本土社團籲管去職

多個獨派本土社團昨天召開記者會指出，管中閔的彈劾文書「罪證確鑿」，早該自己辭職卻厚臉皮硬留，呼籲蔡政府「硬起來」，儘速將管中閔依法撤職。台大名譽教授賀德芬說，管中閔撰寫匿名專欄「帶風向」，背後的力量、原因相當可議。

台灣北社社長李川信指出，管中閔是史上第一個被彈劾的台大在職校長，彈劾文書一清二楚，一般遇到這樣的狀況必須要重啟遴選程序，不該直接上任。

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