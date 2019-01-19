馬系監委倒管？ 2臨時請假1倒戈

2019-01-19

情勢翻轉 彈劾管案7︰4過關

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院日前以七比四通過彈劾台大校長管中閔在政務官任內的違法兼職，據了解，在馬系監委人數優勢下，提案監委原不太樂觀，不過，因有二名馬系監委臨時請假、一名「倒戈」，讓情勢意外翻轉。據了解，臨時請假的監委是包宗和與尹祚芊，尹祚芊昨日表示，她因身體不舒服去看醫師，不清楚開會主題；包宗和解釋，他當天陪太太看病，請假時把資料原封不動退回監院業務處，沒看內容，不知要彈劾誰。

監院共有廿九位監委，扣除正副院長，馬系有十六位、蔡系十一位。依規定彈劾審查會需有九至十三人出席，根據監委院會中的座位號次排定順序，每次通知十三人參加，如有監委不克出席，再依序通知其他監委遞補。

提案的監委王幼玲與蔡崇義，在一月四日第三次約詢管中閔，管確定請假不來後，即向監察院業務處登記安排彈劾審查會。提案人不得參與投票，監察院業務處依排序詢問監委，馬系監委陳慶財、蔡培村和江綺雯三人事先表明無法出席，最後排定十三人，其中蔡系監委六人、馬系七人。

收到彈劾案文後才臨時請假

據指出，業務處上週五把彈劾案相關資料送到十三名監委的辦公室，包宗和與尹祚芊在收到彈劾案文後才臨時請假，他們兩人請假，也讓審查會情勢意外逆轉，呈現蔡系監委六人、馬系五人。

監院人士分析，包宗和是台大政治系教授，還當過台大副校長，監委高涌誠與張武修去年八月調查台大校長遴選案時，包宗和曾在審查會代為宣讀台大校長遴選委員會發言人袁孝維的聲明，且包宗和還另案調查大學校長遴選，被認為立場「挺管」，但這次卻臨時請假，令人不解。

他並指出，馬系監委方萬富在審查會投下同意票，若包宗和與尹祚芊出席並投下反對票，在方萬富「倒戈」下，彈劾案也會過關。彈劾要看事實與證據，不應有藍綠分別，蔡系監委過去也同意彈劾前教長吳茂昆等。

監委參與管中閔彈劾案情形

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