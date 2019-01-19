大學自治 不可包庇教授貪污詐財

2019-01-19

各校違法兼職逾期未公布 立委痛批淪違法者的金鐘罩

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學教授涉違法兼職，立法院九日決議一週內公布各校究責結果，教育部僅曾統計全國公立大學有兩百多件違規偷跑出任獨董案例，但各大學多僅作口頭提醒未處分，一週期限昨日到期、各大學違規案例迄今均未公布。如今監察院更查出公校教授兼職還有公職寫稿領高酬稿費、跑各大學兼課領錢等多種違規，黃國昌痛批，大學自治不能淪違法者的「金鐘罩、鐵布衫」，更不可包庇貪污詐財的教授！

甫上任的台大校長管中閔過去遭質疑涉及赴中國違法兼職，且在台灣大企業出任獨董、審計、薪酬三兼職涉違規，引發社會對大學教授違法兼職的究責聲浪；立法院一月九日作出決議，要求教育部收集各大學違法兼職獨董案件，一週內公布究責結果，但教育部迄今未公布。

教育部去年十二月曾公布全國公立大學教授兼企業獨董統計，其中未依規定核准就偷跑任獨董的案例，至去年七月底有二○二件，但僅一六七件完成審議，各大學處分多屬輕微，一二六件口頭提醒、十四件書面告誡、十一件口頭告誡，只有二件不同意未來三年借調，一件終身不得擔任公司獨董，九件初犯不裁處等。

台大去年曾開鍘2人 遇到管轉彎

據台大教授揭露，去年六月台大教評會檢討部分教授違法兼職時，曾開鍘兩名管理學院教授，都是未經學校正式核准就偷跑上任企業獨董，一人取消三年借調申請，另一人禁止再任獨董。但管遭檢舉未申請就出任台灣大審計、薪酬委員兼職的案例，卻不視為違規？校內教授批評台大是「一國兩制」，如今「管教授」成為「管校長」，台大教授偷跑兼職案到底如何處分？引發外界關注。

偷跑當獨董 黃國昌籲政府強化監督

時力立委黃國昌表示，大學教授違法兼職事件，是透過社會及立委等眾人追蹤，才迫使教部去清查，教部日前公布二○二件未經核准就偷跑當企業獨董的案件，懲處卻非常輕微。他呼籲政府必須強化監督，不可以大學自治為名，包庇貪污詐財的教授。

教團︰大學該明定兼職紅線 嚴懲

全國教師工會總聯合會法務中心執行長林金財表示，中小學教師被規定很嚴格，只要違法兼職，包含家族企業投資、掛名董監事，乃至家教業外收入等都觸法，且懲處嚴重，除了記過、考績打「丙」，損失年終獎金、年度晉薪等，若有行政職在身，更會被送公懲會，再吃減薪、降級等懲處。大學教授卻只有口頭提醒？難怪兼職亂象多。林金財建議，大學該明定兼職紅線，至少比照中小學的方式來加重懲處，杜絕蓄意違法之徒。

教部︰召開專家會議 訂公布細節

教育部則表示，立院要求公布究責名單的決議，須等總統通過總預算案後才生效，公布兼職涉案教授的名單茲事體大，因其中違規樣態不一，有輕重之分且也涉及個資法、行政罰法等問題，將召開法制專家會議討論，再訂出公布細節；也盼社會藉此多方討論，協助大學訂出更明確與合理的規範。

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