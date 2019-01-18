新聞幕後》盟邦關切全募兵

2019-01-18

記者鄒景雯／特稿

趕在去年底的最後一天，川普總統簽署了由參議院外委會所推動的「亞洲再保證倡議法（ARIA）」，承諾美國總統應定期辦理對台出售防禦性武器，並鼓勵美國高層官員訪台，此舉無疑將台美兩國在安全保障上的聯繫，作了更緊密的提升；但是有關台灣本身的自衛意志與守土能力，特別是兵役制度問題，盟邦的關切則是持續未斷。

廢除徵兵制改為募兵制，在台灣歷經了將近二十年的推動，藍綠兩黨在執政時期全都有份，特別是在二○○三年，志願士兵服役條例修正案在立法院通過，正式確立以志願役士兵為主，義務役士兵為輔的制度，並預定在二○一七年達到全募兵制的目標，即此走上了「不歸路」。去年元月一日起，全募兵開始實施，非志願的役齡役男則改服四個月的軍事訓練役，基於台灣大敵在旁的特殊處境，這個發展愈來愈令人憂心。

台美官員近期多次討論到了這個情況，主要聚焦在可能兩頭落空的可預見趨勢，一個是在日益嚴重的少子化現象影響下，要達成招募員額將日益困難，素質恐怕也會被迫下降，尤其是募兵將吃掉可觀的國防預算，排擠軍事投資的空間；另一個是常備役男只接受四個月的訓練，根本無法獲致及格的戰技，連帶未來的後備兵源都會發生狀況。相對於以色列、新加坡等小國，台灣的自我弱化國民兵役義務，是極為罕見的。

台灣有誠實的高階將領，向外國官員坦承了相同的焦慮，有現任的重要軍方高層提出了折衷改良版，他們主張若干比例的募兵仍然應該維持，以因應高科技戰力需要長期專業的投入，但是役男的役期則需要拉長，例如十個月等等，並且檢討充實服役期間的課程內容，真正厚植國防力量。同時針對後備點召，例如五年為期，也需要同步強化，不流於形式與應付，來逐步累積戰鬥能量。

儘管軍方不乏有人看到了全募兵的困境，但是幾乎所有人都悲觀民選時代的三軍統帥，有誰能脫離一切選票出發、避免民粹決策的權力邏輯，勇於推動國家可長可久之計？陳水扁做不到，馬英九做不到，蔡英文至今同樣看不到改變的跡象。即將而來的總統大選競爭，哪位參選人敢於主動觸碰這個議題，恐怕亦是不容樂觀。

其實，台灣的公民社會應該看清一個硬道理，天下沒有白吃的午餐，如果沒有全民國防意志，獨立就是喊爽的，完全是個假議題，只會搞假議題的民族，如何能夠成就偉大？

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