香港左媒來台不法跟監 我鎖定疑犯

2019-01-18

大公報扯本報記者「蔡英文密使」 總統府：強烈譴責假新聞

〔記者蘇永耀、鍾麗華／台北報導〕香港親中媒體大公報等以跟監手法在台偷拍港獨青年及台灣媒體記者，總統府昨日表示，大公報指總統蔡英文派密使接觸港獨學生是假新聞，涉嫌不法跟監、意圖誤導輿論，總統府給予強烈譴責，已請國安局等相關單位調查。由於偷拍範圍涵蓋總統府、國史館等，國安單位也調閱博愛特區附近影像畫面，鎖定可能的犯案對象。

偷拍範圍涵蓋博愛特區

陸委會副主委邱垂正昨表示，經查大公報記者並未申請在台灣駐點，已知其中一人是以自由行名義來台，涉嫌違法，政府將展開調查。

「港獨」青年團體「學生動源」召集人鍾翰林等三名成員十一日來台，十五日離境，在台期間疑遭中港情治人員全程跟監及偷拍，香港左媒「文匯報」及「大公報」在週一並以頭版全版的報導進行醜化及攻訐。

「大公報」週三另以頭版報導「蔡密使見『學動』授『獨』計」，扯說是蔡總統派出密使見「學動」成員授「獨」計。報導一出，卻被發現是「大烏龍」，「大公報」拍到的所謂「密使」是本報記者。

府方要求國安單位調查

總統府發言人黃重諺昨召開記者會表示，報導中的相關情節全為不實，對於親中的香港大公報，涉嫌以跟監的手法，捏造情節，並且製作假新聞，意圖誤導輿論，總統府給予強烈的譴責。

黃重諺指出，台灣是民主國家，對於國人、媒體記者及來台旅客在總統府周遭，遭到親中港媒不法跟監，人身安全與權益受到危害，總統府非常重視，並已經要求國安局等相關單位，立即針對此事進行調查，確保國人與來台旅客的安全。

媒體問如經調查屬實涉嫌違法，未來將如何處置。黃重諺說，如果不符合來台目的申請，當然可以把人請走，「馬上請你離開」；如果侵犯個人安全權益相關問題，當事人對於權益被侵犯有法律上權力的表示，當然司法單位要有動作。

國安局稍晚表示，有關涉及不法跟監及人身安全與權利可能受到危害，國安局已統合國安單位深入查處。

大公報、文匯報未申請駐點

陸委會副主委邱垂正指出，香港媒體來台駐點採訪，須依「港澳媒體新聞記者申請駐台要點」提出申請，目前申請並獲准駐點的港澳媒體共四家、十八位記者，涉及報導的大公報、文匯報並未申請駐點。

他強調，若港澳記者非駐點來台採訪，要依據「港澳居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」申請來台。未依規定申請許可卻來台採訪，就涉及從事與許可目的不符活動，已許可入境者可以撤銷並廢止許可，並註銷入出境許可證，下次申請時可以不予許可，期間為一到三年。

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