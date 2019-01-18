參與CPTPP第二輪談判 小英盼日方協助

2019-01-18

〔記者蘇永耀、呂伊萱／台北報導〕跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）十九日將召開首次部長級會議，總統蔡英文昨接見日本眾議員河井克行表示，日本是CPTPP最關鍵的經濟體之一，台灣政府已多次表達加入意願，尤其盼能爭取參加第二輪談判 ，希望日方朋友能持續協助。

CPTPP由日本主導推動，去年底生效後，十一個成員國將於一月十九日在東京都內舉行生效後首次部長級會議。政府多次表達盼爭取加入CPTPP第二輪談判，但反日食公投過關後，日本外相河野太郎曾在回應媒體時表示，若台灣因為這樣的事態而無法加入，將令人非常遺憾。

蔡總統昨接見河井克行表示，去年底在中華民國有關日本五縣市食品進口的公投案結果出來後，會秉持世貿組織（ＷＴＯ）的精神，持續與日本政府保持溝通，找出雙方都可以接受的方案。

蔡總統表示，為了精進雙方的合作關係，誠懇地希望日方朋友能夠持續給予協助，支持台灣加入CPTPP，日本是CPTPP最關鍵的經濟體之一，日本政府的支持對台灣有格外重要的意義。

外交部國經司長葉非比昨表示，對我方來說，這次部長級會議主要觀察點是「會否確立新會員入會程序」。至於外相發言，葉非比說，福島食品事件的確是我方推動加入過程中的困難因素之一，我方繼續和日本政府溝通，並期盼這件事情和台灣爭取加入CPTPP能夠「脫鉤處理」。

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