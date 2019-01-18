WEF︰竊密、網攻 全球經濟添風險

2019-01-18

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕世界經濟論壇（WEF）公布年度「全球風險報告」（Global Risks Report），資料竊盜、網路攻擊已加入氣候變遷，成為三大引發擔憂的議題，尤其國際關係緊張和伴隨而來的風險，今年可能進一步衝擊全球經濟，阻礙這些重大議題的共同因應和合作。

WEF報告指出，除了「氣候變遷」已連續三年成為全球專家和決策者最擔憂議題，「網路攻擊」同時名列「最可能發生」、「衝擊最大」的十大風險排行榜；八十二％受訪者預期今年造成金錢和資料遭竊的網攻風險升高，八成受訪者相信會造成營運中斷，「反映數位技術進入生活各個面向的深入整合，如何造成新的不穩定」。

WEF去年九至十月調查了約一千名參與WEF的政商學界領袖和公民社會人士，調查報告指出，在全球化時期之後，世界正進入「分歧時期」，高達九成受訪者預期「二○一九年主要強權間會發生進一步經濟對抗」。

報告指出，現在經濟政策常被視為戰略競爭的工具，不同於以往是競爭國家經貿互惠的手段；近九成受訪者預期，國際貿易法規和協議將進一步弱化，主因美國總統川普採取「美國優先」政策，損害全球貿易根基。

WEF主席布倫德（Borge Brende）表示，今年全球貿易和經濟成長面臨風險，更新國際合作架構的必要性比以往更急迫，「當前動態可能導致成長趨緩情勢，我們根本沒有彈藥可應對」。

報告表示，全球經濟展望「變得黯淡」，部分原因是美中地緣政治緊張，將進一步削弱今年的國際合作；去年全球經濟成長比預估更低、全球股市表現創十年來最低，很大程度要歸咎於美中對數千億美元產品互徵關稅的貿易戰。

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