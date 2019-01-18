華為太陽能設備 也被美盯上

2019-01-18

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國國會再對中國華為（Huawei）另一項產品發出警告，華為在美銷售的太陽能設備，可能受到駭客入侵，讓第三方可以減慢、甚至中斷美國電力供應，威脅美國電網安全。

眾議員憂 威脅電網安全

民主黨籍眾議員馬里諾（Tom Marino）在給美國能源部長裴利的信中表示：「擔憂華為進入大規模和住宅太陽能市場，可能對美國的基礎設施構成威脅。」民主黨眾議員麥納尼（Jerry McNerney）也說：「若美國使用的設備由不值得信賴的供應商製造，就是自掘陷阱。美國情報機構已警告企業，華為不值得信任，因此我們需要嚴肅對待。」

太陽能變流器（inverters）幫助把太陽能板產生的電能轉到電網，還向第三方提供有關通過電量的資訊；華為製造的產品引發這些第三方可取得、甚至關閉太陽能變流器的擔憂。

華為銷售的太陽能變流器，據估計在美國小型商用市占已達二十％。麥納尼呼籲，川普政府應強制華為公布在美銷售太陽能設備的確切資訊。

共和黨籍眾議院能源商務委員會委員拉塔（Bob Latta）指出，確保美國的能源基礎設施安全、可靠和復原力強，至關重要，「過去已有國家行為者試圖侵入美國能源基礎設施的紀錄，我們對所用技術有必要比以往更警惕」。

美國決策官員長期質疑，華為技術可能被中國政府用於間諜活動或網路攻擊。英國皇家三軍聯合研究所（RUSI）副研究員彭朝思（Charles Parton）去年底警告，給予外國破壞或關閉「關鍵國家基礎設施」的能力，等同於提供他們更大的棍棒。

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