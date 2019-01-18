華為竊商業機密 美展開刑事調查

2019-01-18

T-Mobile指控華為

偷竊測試智慧手機機器人的規格與技術

〔編譯羅綺／綜合報導〕中國電信龍頭華為近日禍不單行，傳出美國檢方正在對華為進行刑事調查，涉嫌竊取美國合作夥伴的商業機密；週三美國國會兩黨議員也提出法案，要求禁止向違反美國制裁或出口禁令的中企，出售美國晶片或其他零組件；週二美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）也與加拿大外長方慧蘭通話，討論引渡孟晚舟。

「華爾街日報」報導，美國檢方正針對華為是否竊取美國合作夥伴的商業機密進行刑事調查；消息人士透露，檢方調查源於多起對華為的民事訴訟，包括其中一件可回溯到二○一四年的官司：美國T-Mobile控訴華為作為手機供應商，卻違反了保密協議，複製、偷竊該公司測試智慧型手機的機器人「Tappy」技術規格與商業技術。

根據訴狀內容，T-Mobile指控，與華為合作期間，兩名華為員工讓另一人溜進T-Mobile測試實驗室，未經許可拍下Tappy的照片；而其中一名員工為避開監視器，試圖把Tappy如指尖般的零件藏到電腦螢幕後面，並放進筆電包帶出實驗室。T-Mobile指控，華為運用竊取的機器人技術，不正當獲取價值數億美元的商業利益。

該名華為員工之後也承認，偷走Tappy零件是因為華為研發部門認為相關資訊有助於改良旗下機器人；不過華為堅稱，Tappy並非機密，相關影片可輕易在YouTube上找到，設計與規格詳情也在多件專利中公開，不構成竊取商業機密。

美議員提案 禁售中國晶片、組件

共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）、眾議員蓋拉格（Mike Gallagher），及民主黨參議員范荷倫（Chris Van Hollen）、眾議員蓋耶哥（Ruben Gallego）等共同提出「電信拒絕令」執行法案，尋求禁止向違反美國制裁或出口禁令的中國電信企業，出售美國晶片或其他零組件；其中特別點名華為和中興。

引渡孟晚舟 龐皮歐與加外長討論

美國國務院也透露，國務卿龐皮歐週二與加拿大外交部長方慧蘭通話，討論中國武斷審判加拿大公民一事，也談及引渡華為財務長孟晚舟；美加雙方均強調，將繼續致力於公平、公正及透明地處理相關司法程序。

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