司法話題》法界看林案：沒有假贈與問題

2019-01-17

〔記者吳政峰／台北報導〕林鴻堯一、二審均遭重判，前士林地檢署檢察官、律師翁偉倫看完相關資料後認為法官「先射箭再畫靶」，顯然已對本案有立場；前花蓮高分院法官、律師顏世翠更說，「贈與」是兩造間的合意行為，本案贈與人與受贈人都同意這塊土地是贈與，第三人憑什麼說這是假贈與？非常奇怪。

無直接證據仍重判 法官立場鮮明

翁偉倫表示，以使公務員登載不實罪來說，本案一審判刑兩年十個月是史上最高，二審判十個月也不輕，惟細看判決理由，法官均以間接證據推論林鴻堯知情，立場鮮明，且在缺乏直接證據下仍重判，實在罕見。

翁偉倫認為，法官的遣詞用字顯示對財團或建商反感，批評林鴻堯受贈土地的目的其實是要取得優先承買權，破壞居住正義，不過，全案應回歸到「法」的層面較適宜，即是贈與人如果「主觀」認為是「贈與」，就應成立，法官如果以林的身家來反推他不可能接受這麼小額的贈與，恐讓民眾無法可循。

翁指出，林鴻堯就算因為想要取得優先承買權而接受贈與，仍不能推論這個贈與為虛假，充其量是「脫法」而非「違法」，且林的目的是為了公司著想，而非僅圖個人利益，遭到重判，「針對性較強」！

贈與兩造合意 第三人憑什麼說假

顏世翠則直言林鴻堯「很倒楣」，根據「債之相對性」而論，契約只對簽約雙方發生效力，如兩造認為這筆土地是基於「借錢」而移轉，那就是消費借貸；若認為是「買賣」，那就是價金；若認為是「贈與」，那就是贈與，豈可因為這個行為的目的是要取得優先承買權，就否定贈與事實？這就如同兩個人在吃麵，第三人在喊燙一樣，難以理解。

顏世翠指出，雙方都認為這是贈與，也到地政機關辦理過戶，有何使公務員登載不實的問題？法律也沒有規定如果想要取得優先承買權，不得接受地主贈與。她認為，全案在民事上沒有問題，刑事卻判得如此重，令人費解。

高院先前的類似案例不多，就算成罪，也多判六月以下可易科罰金，律師黃帝穎就說，這種案子判人入監實務上「很罕見」，他也認為，判決的推論過多而客觀證據較少，是否有自由心證過度的問題，社會自有公評。

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