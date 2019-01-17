司法話題》再議、起訴 自始就不合法 辯護律師：地主根本未實質受損

2019-01-17

〔記者張文川／台北報導〕瓏山林企業公司董事長林鴻堯，昨被依偽造文書罪重判十個月定讞，林的辯護律師薛松雨指出，本案曾經不起訴，間接被害的林姓地主並未受到實質損害，實務上，間接被害人不可再議，此案卻再議成功，再議、起訴自始就不合法；法院臆測林鴻堯的動機是養地牟利，也沒根據，還將國家貧富差距擴大、其他建商壟斷土地不正義，算到林鴻堯的頭上，當做重判的理由，相較於以往類似案例，量刑顯然過重。且過往司法案例均認此類行為非有罪行為，若突然改變見解並重判，對於過去不起訴或判無罪之司法人員，是否也應負誤導的責任。

薛松雨指出，本案被害人林姓地主是間接被害人，實務見解都認為不起訴後不得再議，高檢署前年二月函文解釋也是認為間接被害的告訴人不可提起再議，然而本案不但接受林姓地主提再議，高檢署審查後還命令台北地檢署起訴，再議、起訴應自始就不合法。

薛松雨說，買賣未通知優先承買權，實務上應仍屬有效，且登記時以切結書代替通知優先承買權，並沒有違反刑事法律，若依法院判決的邏輯，認為林鴻堯身為建設公司董事長，不可能不知道建築法律規定和實務見解，那麼，林大可直接以切結書代替優先承買權通知，直接買賣過戶就好，何須多此一舉，透過假贈與來迴避通知優先承買權的規定，捨合法途徑而大費周章來故意觸法？

法院臆測林養地牟利 毫無根據

薛松雨表示，本案取得的土地持分僅二十六．六六％，林鴻堯沒有主導開發的權力，至今他既未向其他共有人買地，也沒有任何開發計畫，足以證明吳明清的證詞可信，是為了讓另一塊都更案能順利進行，與地主保持良好關係才買入，動機並不是法院認定的要養地坐收增值利益，法院對於動機的認定只是臆測，並無根據。

薛松雨並提到，告訴人林姓地主的土地並未減少，沒有實際受損，他未取得公同共有人同意，本來就無法單獨行使優先承買權，就算他可以單獨行使優先承買權，他所受的實際損害又要如何計算？林至今未提出他具有購買土地的資力，怎會因未行使優先承買權而受損？

薛松雨指出，類似本案的贈與行為在業界行之多年，以往皆判無罪，即使法院認為本案的林姓地主符合告訴人資格，可以提再議，且林鴻堯知道贈與的事，但就刑度上看，法院以往類似案例最重都判不超過五個月，本案卻一審判刑兩年十個月，二審判十月，都屬過重。況且，提出建議的代書僅緩起訴處置，但林鴻堯卻要入監服刑，明顯輕重失衡。

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