幻象戰機 可6分鐘迎敵

2019-01-17

〔記者涂鉅旻／新竹報導〕中國解放軍近年頻派軍機、軍艦進行遠海長航訓練，也使我國防衛壓力加劇，為驗證空軍大編隊緊急起飛、整補維保能力，國防部昨在新竹空軍基地進行「春節加強戰備」演訓。軍方評估，為因應各種緊急情形，駐守新竹空軍基地的二聯隊皆有部隊在跑道尾端待命，只要一有緊急狀況，戰機六分鐘內就可以起飛。

幻象二○○○戰機在台已服役逾廿年，屬於我國高空攔截主力，不過，由於我國主要採用美規軍備，加上台法之間曾因軍購佣金問題，連帶影響幻象二○○○的妥善率與後勤維保工作，國軍昨主動邀請媒體見證該型戰機戰力，各項性能仍符我國備戰需求。

不過，中國解放軍持續精進軍事能力，包括「殲二十」等第五代戰機逐漸加入作戰序列，為因應空防威脅，幻象二○○○戰機教官李易修表示，國軍在廿四小時、全年無休情形下，縱使在春節假期，仍有一組兵力在機場跑道末端駐守，只要接收任何狀況，戰機即可在六分鐘內起飛。且幻象二○○○戰機屬於全天候戰機，在惡劣天候下仍可執行任務。

軍方也罕見邀請媒體參訪幻象二○○○戰機發動機「大馬力試車」工作。負責後勤維保的官兵做好前置作業後，即將該戰機的「M53-P2發動機」推力加大，並點燃後燃器，現場發出轟隆巨響，後燃器後方的積水也全數被蒸發掉。軍方評估，「大馬力測試」可產生一百四十分貝噪音及一千二百度高溫。

空軍二聯隊發動機修護分隊分隊長王伯農表示，幻象二○○○戰機後燃器最大推力約二萬一千四百磅，而「大馬力試車」為飛行測試重要環節，必須完成所有的測試，才能放飛戰機執行任務。

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