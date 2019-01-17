美國防情報局發表「中國軍力報告」 美憂北京將武統台灣

2019-01-17

〔編譯管淑平、記者涂鉅旻／綜合報導〕在美國與中國關係緊張之際，美國國防情報局（ＤＩＡ）十五日發表一份「中國軍力報告」（China Military Power），指出中國軍事現代化的主要動力，來自北京長期以來致力於防範台灣獨立、迫使台灣統一，美國正密切注意中國對台灣的企圖，擔心北京日益擴張軍力，升高終將以武力統一台灣的風險。

國軍：仗怎麼打 我們就在哪裡訓練

對此，國防部發言人陳中吉表示，我國比任何國家更重視、關切中國敵情，並時刻都能掌握。而我國對於敵情毫不鬆懈、堅守崗位，「仗怎麼打，我們就在哪裡訓練」。

這份名為「中國軍力：現代化能戰能勝的部隊」的報告指出，北京預期外國武力會介入台海局勢，促使中國軍方發展一系列武器系統，阻絕外國武力投放。

一名匿名ＤＩＡ官員說明報告細節時指出，中國武統台灣的可能性，是中國軍力擴張及現代化最令人憂心之處，「中國軍方領導人自信的程度，將達到或許真的告訴（中國國家主席）習近平，對軍力有信心」。被問到是否指有信心能贏得對台戰爭時，官員說，「特別是這一點，會是我最擔心的」。

華盛頓郵報指出，這是國防情報局首次針對中國軍力發表公開報告，反映美國政府內部愈加憂心美國因應中國軍力擴張，或企圖影響美國在太平洋地區的盟邦不夠迅速；中國致力取得先進武器，成為全球軍事強權，愈來愈威脅到美國的軍事優勢。

報告廣泛探討中國軍力現代化、擴大在全球活動的進程。在核心軍力部分，轟六Ｋ（H-6K）轟炸機、自製航空母艦等武器發展強化軍力投射能力，在非洲吉布地建立首座海外軍事基地，提高海外軍事存在；軍方參與國際人道救援、維和行動等「非戰爭」任務，反映解放軍在海外扮演更大角色，透過改善國際形象、提供軍隊海外行動經驗、開啟情報蒐集場域，支持北京的外交政策和軍事目標。

ＤＩＡ指出，中國在高超音速武器及中長程彈道飛彈方面，可能已經超越美國。另外，中國自二○一四年測試反衛星飛彈系統後，正在發展更高層次的攻擊、干擾人造衛星能力，可能也正在研究反衛星雷射武器。網路方面，北京將控制「資訊領域」列為贏得現代戰爭的必備條件，解放軍「戰略支援部隊」可能整併了網路偵察、網路攻擊和網路防禦能力，以便集中指揮、控制權，降低網路戰的官僚層級。

對於中國繼續強化軍事，陳中吉回應表示，國防部長嚴德發上任後，就戰備任務訓練積極提升戰力，國軍進行春節加強戰備操演，就是盼透過媒體讓國人了解，國軍面對敵情威脅毫不鬆懈、堅守崗位，「仗怎麼打，我們就在哪裡訓練」，有自信、能力捍衛國家安全，不管何時，都能夠讓民眾在自由、民主環境生活。

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