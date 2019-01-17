誰允許跟拍蒐證香港青年

2019-01-17

記者蘇永耀／特稿

港獨青年來台遊歷，中港如臨大敵，動員在台諜報人員全程監控，以大砲打小鳥，還亂打，這是共黨政權缺乏自信的明證，但這些人堂而皇之在台蒐證，跟監拍照樣樣都來，誰令致之，才是更嚴肅問題。

從情報工作看，要完全掌握這三位港青在台活動，派遣的人員勢必不少，例如從香港左媒秀出的照片看出，部分時間落到凌晨，顯示這需要好幾組人。但香港文匯報、大公報的報導，卻僅用兩、三位記者名字對外，並不符常情。

尤其這裡面涵蓋可能的上中下游從全面跟監到製造新聞的過程，但對外卻只用這幾位記者名字隱藏底下的動員人力，掩護真正檯面下的情報活動。

再從監控工具看，從當事人的描述，這些跟監行為多不是近距離，所以不易警覺，甚至部分監聽的內容，也不是在旁所聽到的，由此看出，為了全面打壓這些港青，而且一定要刻意做出港獨與台獨合流的假新聞，中港方面可謂著力甚深。

香港民主自由快速倒退，也正凸顯出台灣現今守護價值的寶貴，這也是許多港人熱愛來台遊歷或觀光的重要原因。然而，一旦中國的情治黑手也逐漸伸進台灣社會，在香港已被長期監控的港青，來台卻還要受到類似待遇，這不啻是極大諷刺。

先前包括同樣主張港獨的「香港民族黨」召集人陳浩天、主張香港自決的「香港眾志」前立法會議員羅冠聰、秘書長黃之鋒等來台，都曾遭到追打，表面是台灣的統派人士所為，但這些人行程也同樣都能被精準掌握，顯示背後還有更大的主導力量。

在習大大的「一國」貫徹下，香港正處於民主長夜，老民主派的聲音愈來愈孱弱，反倒是年輕一輩出現的自決、獨立之聲不絕於耳。世代的差異，顯示香港未來可能的巨大變動，這也說明習政權為何非得要對這些港青動手動腳，要阻滅於民主萌芽之初。

香港的「一國兩制」從不可能垂範台灣，但中國對付香港的手法卻一直複製在台灣身上，共諜人員如入無人之境在台活動，港青鍾翰林也不禁慨嘆台灣社會太過於開放了，連敵國的五星旗也能在台招搖，今日香港，明日台灣，誓言要為台灣建立民主防護網的蔡總統，必須要展現明快的有效行動了。

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