中國拉抬經濟 減稅降費列重點

2019-01-17

〔編譯羅綺／綜合報導〕中國經濟放緩情況加劇，已有七個省市下修經濟成長目標，中國當局也趕緊祭出拉抬經濟措施，包括國企改革、減稅降費、基建投資和定向寬鬆。法國巴黎銀行預計，今年中國經濟成長將放緩至六．二％，且未來六個月都難反彈。

中國國家發改委、人民銀行和財政部週三聯合舉行記者會表示，將「加大」拉抬經濟措施的力度，重點包括國企改革、減稅降費、基建投資和定向寬鬆。分析師認為，中國當局四管齊下，有望讓經濟在下半年走穩回升，「保增長措施」將以財政政策為主、貨幣政策為輔。

中國商務部也表示，今年工作重點是做好「一促兩穩三重點」，包括促消費、穩外貿、穩外資；三項重點任務則是，辦好第二屆進博會、妥善應對美中經貿摩擦，以及推進自貿試驗區建設和探索自由貿易港等。

《上海證券報》報導，中國已有十一省市公布今年經濟成長目標，其中北京、天津、福建、新（疆、黑龍江、江蘇、安徽七省市均下調目標。

外國分析師則認為中國經濟放緩比預期更嚴重，摩根士丹利分析師賈納庫利斯（Fotis Giannakoulis）、范千蕾（Qianlei Fan）和亞拉斯（Max Yaras）指出，最近中國的航運數據已轉為負面，與去年十一月下旬相較，整個行業的租船費率也明顯下降，同步下跌的情況可能是中國對大宗商品需求量下降的警示。

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