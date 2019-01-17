吸引資金回流 課稅將統一標準

2019-01-17

〔記者吳佳蓉／台北報導〕為鼓勵海外資金回台投資，財政部多管齊下，除了研擬「海外資金匯回專法」，近期也將發布解釋令，針對海外資金課稅祭出明確且一致的認定原則，同時正面表列國稅局認可的舉證文件，以降低納稅人疑慮，先行引導部分海外資金回流。

財政部官員表示，台商長年在海外經商，資金來源混雜、舉證不易，過去都是個案釐清，各國稅局審核態度有落差，影響匯回意願，所以才要訂定一套統一、明確的執法標準，以降低稅負不確定性。官員指出，正面表列的舉證文件會盡量貼近實際需求，確保台商有能力取得。

安永執業會計師林志翔說，台商持有的海外資金，若完全無法以文件、單據證明其來源及性質，只能期待政府研擬的「海外資金匯回專法」來化解僵局；對於多少還是有文件可證明的海外資金，也許能靠財政部近將頒布的解釋令解套。

他指出，新解釋令將先依照幾大步驟來認定海外資金是否須課稅、如何計稅等，再依資金的所得類型決定計稅方式，例如海外所得按最低稅負制申報，中國來源所得併入綜所稅申報，再重新計算取得年度所得，是否須補稅或加計利息；此外，也要考量資金取得年度時，納稅人是否具我國稅務居民身分，若不是稅務居民也沒有補稅問題。

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