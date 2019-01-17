產創可享優惠 財部︰不能過度

2019-01-17

〔記者吳佳蓉／台北報導〕針對工商界建議產創條例修正的優惠抵減應再加碼。財政部官員回應，修正草案仍在預告期間，正持續蒐集意見，之後會統籌各界看法，綜合考量各項優惠措施的有效性、必要性，以及政府資源分配的衡平性及財政能力。

官員表示，租稅優惠不是不能給，但是不能過度，不論國內稅法或歐盟等國際組織，對此都有所要求；產創條例給予的租稅優惠不少，要先考量整體租稅優惠加起來，是否超出政府財政或社會可承擔或容許的程度，畢竟政府釋出租稅優惠，就會影響其他公共支出能力。

另名官員表示，政府資源有限，租稅優惠政策的擬定，首重有效性及必要性；舉例來說，除了租稅措施，是否有其他政策工具可達到同樣目的。

官員指出，雖然今年營所稅因稅改調升三個百分點，但企業未分配盈餘也減半至五％；留才、育才確實很重要，但現行產創條例已提供相關工具，例如員工獎酬股票擇低課稅；且也有些看法認為，人才培訓是企業主留才的應盡義務之一，政府要介入幫忙到什麼程度，仍待各界討論，才能形成共識。

另統計二○一○至二○一五年，產創條例投資抵減每年產生的稅損高達九十五億元；官員預估，未來光研發抵減幅度加碼至「當年廿％、三年十五％」，稅損將放大至一二五億元以上。

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