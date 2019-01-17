4人輪打1歲半女娃 小媽媽抱屍衝夜唱

2019-01-17

女兒打翻牛奶 拖去撞牆

〔記者王捷、蔡文居、王涵平、陳冠備／綜合報導〕慟！台南17歲的「牛奶媽」李女，只因為1歲半女兒打翻牛奶，竟將女兒活活打死，女童死後，李女還抱著屍體與表姊、表姊夫及李姓男友人去KTV夜唱4小時，事後還扯謊，警方將全案依殺人罪嫌送辦，李女經少年法庭裁定收容，其他3嫌遭台南地檢署聲押。

據了解，17歲小媽媽李女在去年9月與丈夫離婚後，李女獲得女兒扶養權，由於李女交往複雜，常與母親吵架，帶著女兒搬到市區與21歲的表姊、26歲的表姊夫，同住兩房一廳的公寓，同住屋內還有開計程車為業的28歲男子李嘉偉，李男是表姊夫妻的好友。

李女供稱，15日凌晨因女兒哭鬧不睡，與李男打女童，到了晚間與表姊一行人打算到KTV夜唱，去KTV前先餵女兒喝奶，女兒打翻奶瓶，因而拿「不求人」打她。

扯謊女兒到院前仍有呼吸

李女辯稱，15日晚間6時許，李男帶她與表姊夫妻到KTV夜唱，唱到9點多，發現女兒體溫下降，想帶女兒回家泡熱水澡，快10點回家途中，女兒突然呼吸微弱，因此急送醫院，當日晚間10時許女兒還有鼻息，但急救仍無效，護理人員發現女童遍體鱗傷，通報警方才讓這件虐死親生女兒的案情曝光。

法醫：就醫前4小時已亡

李女說，從15日凌晨到晚間，女童都正常活動，還主動討東西吃，不曉得會這麼嚴重，但16日上午，檢方相驗，打臉李女的說法，主任檢察官周盟翔指出，初步相驗結果，女童受虐不只一次，四肢、前胸、後背都有指甲掐捏、棍棒造成的新舊傷，另外死因是頭部有撞擊平面的傷害，比如牆壁、地板等。

法醫還發現，以正常人體溫36度來說，死亡一小時體溫約會掉一度，到醫院時女童體溫降到32度，推測死亡已經4小時。

也就是說，依據李女辯詞，加上法醫推斷，早在一行人進KTV歡唱前，女童就被打死，李女是抱著女兒的屍體，還跟著表姊、表姊夫等歡唱。

虐童頻傳 彰化29歲父起訴

另，彰化也有一名1歲多劉姓女童出生不到滿月就遭29歲父親虐待，造成臉頰、肛門、手指瘀青、陰唇有指甲壓痕等傷害，1歲學步沒走好就被打到顱內出血、發展遲緩，體重僅6公斤，還把她重摔桌上，導致腦膜下急性出血，女童送醫急救案情才曝光。彰化地檢署昨偵查終結，將劉父依傷害等罪起訴，並建請法院從重量刑。

  • 李女供稱和表姊夫婦及男性友人李嘉偉輪流拿各種棍子打自己的女兒，其中李嘉偉出手最重。（記者王捷翻攝）

    李女供稱和表姊夫婦及男性友人李嘉偉輪流拿各種棍子打自己的女兒，其中李嘉偉出手最重。（記者王捷翻攝）

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