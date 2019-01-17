4人輪打1歲半女娃 小媽媽抱屍衝夜唱

2019-01-17

女兒打翻牛奶 拖去撞牆

〔記者王捷、蔡文居、王涵平、陳冠備／綜合報導〕慟！台南17歲的「牛奶媽」李女，只因為1歲半女兒打翻牛奶，竟將女兒活活打死，女童死後，李女還抱著屍體與表姊、表姊夫及李姓男友人去KTV夜唱4小時，事後還扯謊，警方將全案依殺人罪嫌送辦，李女經少年法庭裁定收容，其他3嫌遭台南地檢署聲押。

據了解，17歲小媽媽李女在去年9月與丈夫離婚後，李女獲得女兒扶養權，由於李女交往複雜，常與母親吵架，帶著女兒搬到市區與21歲的表姊、26歲的表姊夫，同住兩房一廳的公寓，同住屋內還有開計程車為業的28歲男子李嘉偉，李男是表姊夫妻的好友。

李女供稱，15日凌晨因女兒哭鬧不睡，與李男打女童，到了晚間與表姊一行人打算到KTV夜唱，去KTV前先餵女兒喝奶，女兒打翻奶瓶，因而拿「不求人」打她。

扯謊女兒到院前仍有呼吸

李女辯稱，15日晚間6時許，李男帶她與表姊夫妻到KTV夜唱，唱到9點多，發現女兒體溫下降，想帶女兒回家泡熱水澡，快10點回家途中，女兒突然呼吸微弱，因此急送醫院，當日晚間10時許女兒還有鼻息，但急救仍無效，護理人員發現女童遍體鱗傷，通報警方才讓這件虐死親生女兒的案情曝光。

法醫：就醫前4小時已亡

李女說，從15日凌晨到晚間，女童都正常活動，還主動討東西吃，不曉得會這麼嚴重，但16日上午，檢方相驗，打臉李女的說法，主任檢察官周盟翔指出，初步相驗結果，女童受虐不只一次，四肢、前胸、後背都有指甲掐捏、棍棒造成的新舊傷，另外死因是頭部有撞擊平面的傷害，比如牆壁、地板等。

法醫還發現，以正常人體溫36度來說，死亡一小時體溫約會掉一度，到醫院時女童體溫降到32度，推測死亡已經4小時。

也就是說，依據李女辯詞，加上法醫推斷，早在一行人進KTV歡唱前，女童就被打死，李女是抱著女兒的屍體，還跟著表姊、表姊夫等歡唱。

虐童頻傳 彰化29歲父起訴

另，彰化也有一名1歲多劉姓女童出生不到滿月就遭29歲父親虐待，造成臉頰、肛門、手指瘀青、陰唇有指甲壓痕等傷害，1歲學步沒走好就被打到顱內出血、發展遲緩，體重僅6公斤，還把她重摔桌上，導致腦膜下急性出血，女童送醫急救案情才曝光。彰化地檢署昨偵查終結，將劉父依傷害等罪起訴，並建請法院從重量刑。

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