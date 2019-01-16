學者、教授籲管知所進退 請辭下台

2019-01-16

〔記者林曉雲、溫于德／台北報導〕監察院通過彈劾案，認定台大校長管中閔違反公務員服務法，台大教授及學者指出，為維護台大校長名器，管中閔應知所進退、請辭下台。

教授：無法達到品格高尚要求

台大機械系教授陳炳煇表示，品德高尚是對台大校長候選人的重要要求，管中閔擔任政務官期間知法違法，明顯無法達到品格高尚的要求。除非大家要把台大校長一職視如敝屣，否則管中閔應知所進退，畢竟台大有違法的校長，對台大師生來說相當難看。

台大校長候選人之一、台大電機系教授吳瑞北表示，台大校長管中閔就職時，公開宣誓的第一句話是「余誓以至誠，恪遵政府法令…，如違誓言，願受最嚴厲之處分。」他很心痛也很遺憾，台大有被彈劾的校長。

教部違法聘管 吳瑞北提訴願

吳瑞北不滿教育部放行管中閔上任，聲請定暫時狀態假處分遭駁回後已提抗告。至於另案要求教育部不得作出聘任管之案件，吳昨日上午具狀撤回告訴。吳的律師洪偉勝指出，管已上任，代表處分已作成，繼續該案訴訟不具意義，但吳瑞北仍認為教育部違反大學法相關法條而聘用管中閔，已另案提起訴願。他說走法律途徑，是要讓大家把事情說清楚，互相溝通才能有真正的團結，迴避釐清事實只會造成和加深分裂。

傳播學者質疑政媒不分

中正大學傳播學系教授胡元輝質疑，媒體監督政府，政務官卻匿名在媒體發文，政媒不分，是否妥當？

全志盟籲管饒了台灣、台大

全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱則表示，監察院認定管中閔明確違法，管中閔怎能繼續擔任台灣的龍頭大學校長？呼籲管爺「饒了台灣！饒了台大！」有智慧地請辭下台。

台大新任校長管中閔涉及爭議

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