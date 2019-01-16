北市單一自住房屋稅 明年降至0.6%

2019-01-16

〔記者鍾泓良、郭安家／台北報導〕台北市政府二○一七年為鼓勵房屋自住，全國首創「單一且自住」課輕稅，透過調降稅基使房屋稅實質稅率從一．二％降至一．○％。台北市政府副秘書長陳志銘昨透露，市府明年打算一口氣從一．○％調降到○．六％，等於四年調降兩次，預計二○二一年繳納時將有逾廿萬戶受惠。但北市藍綠議員批這是柯直攻總統大選的政見，大罵是政策買票。

由專家、官員組成的台北市不動產評價委員會每三年固定檢討房屋稅，陳志銘表示，北市府目前擬定繼續加碼，讓只有一戶且拿來自住的屋主享有更低的房屋稅，因此會透過調整稅基，讓房屋稅率實質稅率調降至○．六％；如此將與持有兩、三戶房屋的稅率一．二％、三戶以上的稅率三．六％，相差兩倍及六倍。台北市去年已依照一．○％繳納，共有廿．三萬戶受惠。

陳志銘說，只要不調整到法定稅率，中央表態都尊重地方權責；北市府這次一樣是透過調整稅基來達到實質稅率調降，因此無須再與中央報告。

市府︰短收2.74億 一進一出補回

房屋稅去年調降導致市府少收一．一三億元，調降至○．六％恐再短收二．七四億元。陳志銘說，北市府在二○一六年決議，二○○一年七月一日後完工的舊高級住宅及二○一四年七月一日的新屋，都須適用新的房屋構造標準單價，市府提出六年緩漲，二○一八年、二○一九年先打七折，二○二○年正好為漲至八折，預期將增加稅收二．九二億元，與短收的二．七四億元一進一出，不會影響到整體稅收。

市場︰都更戶、購新屋 大利多

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，調降自住戶房屋稅對中古屋影響有限，但對都更戶或買新屋者是一大利多。她舉例，二○一四年七月一日新制的房屋稅可高達六萬元，若從原本課一．二％調至○．六％，一年至少省三萬元；信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則分析，大幅度調降對於房市信心面屬利多，讓大家知道政府不打房，也讓不動產業者更安心。

對此，民進黨台北市議員王世堅直呼：「政策買票，柯想總統想到瘋了！」他批柯忽視整體財務規劃牽一髮動全身，還有公平面問題。國民黨台北市議員王鴻薇酸說，調降稅基不用壓到二○二○年，可以立刻就做，「這將變成柯的總統政見！」並指柯最弱就是地方財政，無法提對策只好降稅討好。

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