蘇揆期許新閣 簡政便民「潦落去」

2019-01-15

不要講大道理 讓人民感覺好 才是王道

〔記者李欣芳、陳鈺馥、蘇永耀／台北報導〕「現在就要開始衝！」新任行政院長蘇貞昌昨上任，他在完成交接後致詞強調，接下閣揆印信戒慎恐懼，現在就是捲起袖子「潦落去」，一定要在既有基礎上接地氣，做得好，讓人民感覺好，才是王道！蘇揆隨即主持臨時院會期許閣員「簡政便民」，少一點繁瑣，以人民角度思考問題。

蘇揆說，他拜託部會首長，不要講大道理，不要只有描述現象，「發生什麼事、要用什麼方法解決、誰做、什麼時候完成，我只要這四點就好」，所以不要「落落長」、說不清楚。

蔡總統昨先在總統府內主持「新任行政院長、副院長及政務首長等人員宣誓典禮」，宣誓人由蘇貞昌帶領宣讀誓詞；宣誓後，總統逐一向宣誓人握手祝賀。隨後在行政院由副總統陳建仁監交，蘇貞昌從卸任行政院長賴清德手中接下印信。

感謝賴對國家的貢獻

蘇貞昌致詞表示，只有當過院長才知道這個印信有多沉重，他特別感謝賴清德過去一年多為國家的貢獻、擘劃和努力，如果不是過人才智，不可能有這樣卓越成績。

「我知道現在就是捲起袖子、潦落去！」希望賴珍惜兄弟，隨時指教，拜託同仁一定要在既有基礎上接地氣，只有成績才是一切，做得好、讓人民感覺好，才是王道。

新閣員聯合交接典禮也在行政院舉行，在蘇貞昌監交下，行政院新任秘書長李孟諺正式布達，新任教育部長潘文忠、交通部長林佳龍、農委會主委陳吉仲、環保署長張子敬也接下印信，正式上任。

蘇貞昌隨後主持院會表示：「我們是一個團隊，請大家從負責的角度和崗位，為團隊加分，不要減分」，不要給團隊增加任何難度，大家共同合作而非拉扯，橫向要協調配合，縱向要追蹤管制。

他表示，非常期待「簡政便民」，在便民方面，要以人民角度思考問題，若用心再好，但不是從他的角度思考，人民只會不高興和不接受。他請政務官都能走到第一線，解決問題。

政務官到前線 解決問題

蘇強調，執政兩年多的時間，民怨是什麼，部會首長都清楚，請部會首長即刻整理，以何方法解決？誰解決？何時解決？

蘇貞昌說，時代不同了，不是等到歲末年終才買報紙半版廣告，這已經落伍了，現在直播的時代，手機都可馬上傳播，請所有同仁督管帶動自己的部會，要讓人民知道政府在為人民做什麼，既然要讓人民知道，就不能看不懂、不了解，要一目了然、一聽就懂，請大家與時俱進，讓人民開始看到我們真的有做事、會做事。

衝衝衝內閣也展現行動力，蘇今天將拜會立法院長蘇嘉全、前立法院長王金平及國、親、時力等在野黨團。

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