鄭麗君：中正紀念堂轉型 不能簡化成去蔣

2019-01-15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為落實轉型正義，文化部去年底將中正紀念堂轉型方案送至行政院，文化部長鄭麗君昨日出席行政院聯合交接典禮受訪表示，中正紀念堂轉型不能簡化成「去蔣化」，而推動轉型是首都發展面向上，可以追求的願景。

據了解，文化部送交行政院的中正紀念堂轉型兩個方案，內容皆不涉及要拆除主體建物，主要大方向是賦予空間解嚴，讓民主國家不要再紀念獨裁者，並朝複合式展覽空間規劃，反思過去人權及歷史。

針對中正紀念堂轉型議題，促轉會發言人葉虹靈昨受訪表示，促轉會已提五大原則建議，包含「解除現存地景之威權性格」、「銘記從威權統治到挑戰威權的歷史軌跡」、「推動人權、民主、法治相關調查研究」、「規劃能夠有效履行前述原則的機關」，以及「轉型與修法過程中應有回應轉型正義工作的過渡措施」。目前在政院的相關轉型方案皆未定案。

鄭麗君前天下午回心轉意留任，她表示，因蘇貞昌院長三次致電，非常懇切邀請她留任，承諾支持文化部和文化政策，更向她表明「請相信我是一生追求理想的人」，令她非常感動，所以決定留下來為藝文界做事。

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