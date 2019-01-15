潘文忠：為過去規劃政策全力以赴

2019-01-15

〔記者陳鈺馥、吳柏軒／台北報導〕面對外界質疑回任教育部長是要爭取「卡管案」的個人清白，教育部長潘文忠昨在行政院受訪表示，因許多政策規劃他有參與，再次被邀請出任，自己責無旁貸，是要為過去所規劃政策全力以赴，「這沒有什麼要去還原、還白」。

去年因管中閔案去職的潘文忠昨日談及，台大校長遴選案，過程確實有產生很多爭議，這些爭議反倒讓大家看見大學遴選制度缺失，當時自己檢討相關辦法，使大學自主、校長遴選資訊能充分公開，也讓學校能有選拔優秀人才的方式。

沒有什麼要去還原、還白

回任是否為爭取個人清白？潘強調，這沒有什麼要去還原、還白，教育就是為台灣孩子努力，重點是要往前做；蘇貞昌院長也認為政策必須延續及落實，在組閣過程中再次被邀請出任，自己責無旁貸。

至於彰化縣府換國民黨執政後，出現校長遴選不算數的爭議，潘文忠表示，過去縣市所辦的中小學校長遴選作業，確實有用二個學期方式進行，多數是用一年，彰化縣已行之多年，要改變遴選結果應該更謹慎，他將和教育相關人員與彰化縣府進一步討論，希望趕快讓校長各就定位。

在幼托公共化政策，潘文忠也說，台灣面對少子化問題應提出有效做法，非常樂意和相關縣市討論，「我想大家目標一致，就是要讓年輕人敢生敢養」。

對於一○八年課綱進展，潘文忠表示，新課綱對學生學習有重大改變，讓學生更自主探索，富含體驗精神，目前課綱已審議到一定階段，後續將全力與各縣市學校、第一線教育人員推動。

潘文忠昨天走馬上任，教育部次長姚立德、范巽綠等兩人原先預定跟隨舊內閣總辭，不過潘昨確定留任范巽綠，繼續推動未來十二年國教課綱等；至於姚立德已打定主意回歸台北科大，潘也不再強留。

教育部昨替姚立德舉辦歡送茶會，教部乃至其他大學校長代表等，稱姚去年三任代理部長，是「最佳救援投手」，姚則自嘲救援投手也累了，先發投手（潘文忠）休息夠了重回場上，將可帶領眾人創造更多好成績。

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