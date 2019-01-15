林佳龍：交通部要接地氣

2019-01-15

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部長林佳龍昨新官上任，暢談未來施政理念，將以「安全、效率、品質、綠色」為四大主軸，且交通部要「接地氣」，任何政策均考慮人民感受。他承諾，春節連假維持「免收費」措施，尊重專業判斷；針對台中山手線爭議，他則說，若地方政府有意見，應循程序提出且要具體，做為參考。

暢談未來四大施政主軸

林佳龍說，交通部業務與人民相關，最重要的是接地氣，他來自基層、了解人民感受，期待交通部更重視軟體服務，以安全、效率、品質、綠色為施政目標。

倒數不到一個月的春節連假，將是林佳龍上任後第一個考驗。他說，國道免收費疏運措施尊重專業判斷；且今年連假較長，一切以安全與品質為目標，收錢不是目的，承諾維持免收費措施。

至於台鐵，林佳龍認為，大體檢一定要做，且要系統性了解根本問題，政府應幫助台鐵提升體質、協助改善財務結構，才能讓員工有最好的工作環境，做好安全效率與高品質服務；個別涉及技術或勞資爭議，也將傾聽，並做為橋樑。

林佳龍過去力推「山手線」，與新任台中市長盧秀燕不同調，林佳龍也公開回應，大台中山海環線經過交通部專業審查、通過行政院核定，已分階段進行，國家計畫變更前，應按照既定規劃推動，地方政府若有意見，依循程序提出，將傾聽、研商。

針對外界質疑接任交通部長恐缺乏交通專業，林佳龍回應，台中市長、新聞局長任內多項業務與交通密切相關，且有號稱「鋼鐵人」的交通部政次王國材，將成為他的最佳夥伴。

台灣鐵道暨國土規劃學會則發表聲明，期許林佳龍打破「有建設就有選票」的舊思維，雖非專業出身，但應懷抱一顆體恤人民生活與工作移動需求的心，人民期待的交通很基礎、很實際。

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