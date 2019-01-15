政務快馬加鞭》蘇揆首裁示 設中央地方建設協調會報

2019-01-15

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨天上任後，隨即召開臨時院會，做出第一項重要決定，他裁示成立「中央地方建設協調會報」。政院副院長陳其邁表示，地方建設不分藍綠，盼透過這項會報提高行政效率，一起讓國家進步。

蘇貞昌在院會表示，他建議成立中央與地方建設協調會報，所有地方問題與中央希望地方處理的，先在協調會報中共同討論、先期處理；若有必要則提報行政院會，或請部會首長直接處理，這樣才明快，才是解決事情的道理。

參選高雄市長落敗的陳其邁出任副閣揆，他昨受訪表示，從去年縣市長選舉學到很多教訓，包括要如何通往人民心裡、讓施政有感及更接地氣。他說，高雄是故鄉，他的心永遠都放在高雄，而行政院的關照層面是全國性的，包括美中貿易戰、兩岸之間的挑戰，還有強化台灣自我實力也很重要，他會責無旁貸、用盡全身力氣協助推動政務。

入閣被酸 陳其邁：虛心受教

對於陳其邁、林佳龍等人入閣遭在野黨批評是「敗選者聯盟」，陳其邁說，會把這些酸言、譏諷或批評放在心裡永遠記住，會更謙虛面對民意，也會更努力實踐夢想與價值，他謝謝指教，也虛心受教。

被詢及是否支持國民黨籍高雄市長韓國瑜的政策，陳其邁表示，韓國瑜在市政會議中提及，例如捷運路網興建等都是延續性政策，而地方建設不應該分藍綠，蘇貞昌在院會已裁示將成立中央地方建設協調會報。

陳其邁指出，中央地方建設協調會報將由政委主持，將意見、預算、資源如何整合匯集、提報院會，改善地方首長因為往來台北而效率不佳的問題，希望各縣市將清單、優先順序整理好，中央再配合協助，一起讓這個國家更進步。

至於新閣如何「接地氣」，陳其邁強調，善用工具溝通相當重要，網路只是一個工具，前總統蔣經國曾講過，要告訴人民政府做了什麼，而另一個面向就是要告訴政府，人民需要什麼，這句話說明了雙向溝通的重要性。

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