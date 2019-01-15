小英沒過問 蘇：首長名單都是我決定

2019-01-15

只花兩天就完成 感謝總統完全信任

〔記者李欣芳／台北報導〕新任行政院長蘇貞昌十一日奉蔡總統之命組閣，僅兩天就完成，展開「衝衝衝」的活力，他昨主持行政院臨時院會時透露，組閣過程蔡總統完全沒過問，首長名單「都是我決定！」他轉述總統的話說：「人都你找、你指揮、你負責，事也都你決定、你推動、你負責！」蘇也感謝總統的完全信任。

據悉，在獲蔡總統提名組閣後，蘇貞昌與辦公室人員及政院秘書長李孟諺等內閣團隊核心成員在公務人力發展中心快馬加鞭，加速組閣，徵詢多位閣員，一經確定，就對外公布人選。

蘇貞昌昨主持院會時表示，大家知道他用兩天時間組閣，非常明快，背後基礎要感謝蔡總統對他完全信任，讓他能充分行使職權。「蔡總統真的都沒問我哪個人怎麼樣、怎麼樣，我也沒有寫一張名單去問她這個好還是那個好」，所有名單「都是我決定！」

蘇貞昌說，組閣過程中，有千迴百轉，有溫馨感人，也有很多勵志小故事。總之，團隊組成了，他也要與大家分享，「蔡總統告訴我，人都你找、你指揮、你負責，事也都你決定、你推動、你負責。現在我已經組成，大家願意跟我一起，都是我負責，我就要各位共同負責、一起努力！」

蘇貞昌說，大家第一次在院會聚集在一起，有些首長是新任、有些是留任，有的人是第一次見面，有的已認識非常久，但各位都願意為報效國家、服務人民、讓台灣更進步而努力，參加此團隊一起前進，他深表敬意，深深期待，也謝謝大家。

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