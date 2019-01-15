華為設備危資安 工研院禁連內網

2019-01-15

公告今天中午起

禁華為手機連內部Wi-Fi

〔記者洪友芳／新竹報導〕基於資安外洩及國安疑慮，各國近來紛紛宣布禁用華為等中國通訊設備。工研院昨公告，今天中午起，若是使用華為手機，將無法使用工研院的無線內部網路，以避免產生洩密等潛在資安風險。

由於美國緊盯包括台灣在內的盟邦是否站在封殺華為同一陣線，並強力關注盟邦與華為有無技術上的聯繫或合作，蔡英文總統在新年談話即要求建立資訊安全的防護網，政府將更進一步要求「與國際同步」，例如美國禁用華為的產品，台灣也會依循。

與美同陣線 為研發創新設防火牆

工研院表示，資安即國安，這項做法將使華為手機無法使用內部的Wi-Fi，主要是避免洩密。而工研院宣示禁用華為，市場解讀政府宣示與美國同一陣線，並為研發創新架設防火牆。

工研院資科中心昨下午原在院內公告，「自明日（一月十五日）中午起，於本院之辦公場所全面禁止使用華為手機、電腦等；若目前仍有使用（或準備使用）與實驗有關的華為設備，也馬上與資科中心聯絡」。

這項臨時公告引起內部討論，加上有人上傳到推特，還說「希望各個政府機關也趕快跟上」；工研院內部擔心干涉員工使用什麼產品成討論焦點，緊急會商後，傍晚將公告變更改為「工研院為國家科技研發單位，許多研發內容涉及機密，為維護資訊安全，遵循政府政策，若是使用華為手機，一月十五日中午起將無法使用工研院的無線內部網路」。

目前政府部門禁止採購中國廠牌手機，並建議民眾採購經資安認證手機或不購買中國手機，中製手機也不得進入國軍營區；二○一三年辦理4G釋照時，就規定不得使用中製核心、傳輸骨幹網路及基地台設備，5G也將比照辦理。

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