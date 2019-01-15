中國去年12月出口 創2年最大跌幅

2019-01-15

去年對美順差創逾10年最高

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國海關總署昨公布，去年中國對美國貿易順差創逾十年來最高，但貿易戰負面效應漸顯，中國去年十二月進出口同步萎縮，出口還創下兩年來最大跌幅，且去年汽車銷量也出現二十年來首見衰退，顯示今年中國經濟將進一步疲弱，恐衝擊全球需求。

中國去年進出口金額首次突破三十兆元人民幣（約四．五兆美元），但十二月以美元計價的出口金額年減四．四％，創兩年半來最大降幅，進口也下滑七．六％，是二○一六年七月以來最大降幅；兩項數據都遠超過市場預估，顯示中國經濟下滑速度比預期的更快。

中國汽車工業協會（ＣＡＡＭ）公布數據，去年十二月中國汽車銷量年減十三％，全年汽車銷量二八一○萬輛、年減二．八％，是一九九○年代以來首見衰退；外貿疲軟及內需疲弱，且貿易戰衝擊持續擴大，今年中國經濟將進一步萎縮。

中原銀行經濟學家王軍表示：「從去年十二月數據惡化來看，中國及全球經濟放緩已初步確立，之前閃關稅、搶出口效應已消失，今年第一季外貿形勢不容樂觀，可能是全年最糟的一季。」

更令中國決策人士憂心的是，去年中國對美國貿易順差大增十七．二％達三二三三億美元，是二○○六年以來最高；中國對美國的龐大貿易順差，屢遭美國總統川普抨擊，川普政府去年啟動對中國的大規模關稅措施，要求中國從結構上做出政策改變，貿易順差數字創高，將讓美國更有理由要求中國讓步。

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