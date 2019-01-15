中國App藏間諜 企圖監控全世界

2019-01-15

〔編譯盧永山／綜合報導〕「抖音」遭美國智庫質疑，恐成為中國情蒐工具。近年來已有多家外國資安公司警告，中國的行動裝置被加裝後門軟體，可將用戶資料傳送到中國；更有多國政府公布，中國研發的多個App為間諜程式，要求軍方人士立即刪除。

二○一五年九月，德國資安公司G-Data揭露，小米、華為、聯想等中國製造的多款智慧手機都被預裝間諜程式，會偽裝在臉書和Google等手機App中，竊聽通話、拍照和複製圖片、錄音、發送和閱讀簡訊等，用戶的一舉一動隨時都被監控。

二○一六年十一月，美國資安公司Kryptowire揭露，美國市售一些廉價Android手機，預裝中國上海廣升信息技術公司（Adups）的一種軟體，會監視用戶去過哪裡、與什麼人交談、簡訊中寫了什麼，且每隔七十二小時會將簡訊透過後門發送到中國；根據廣升官網，該公司是為華為和中興通訊提供軟體。

二○一七年三月，印度政府委託的資安調查小組發現，包括微博、微信在內的中國四十二個手機App，都會把手機用戶資料送回中國的伺服器，並有進行網攻的潛在風險，認定這批App是間諜程式，呼籲軍方人士立即刪除。

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