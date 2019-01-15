15秒成名引歪風 腦殘內容如垃圾

2019-01-15

〔編譯羅綺／綜合報導〕中國影片社群應用程式「抖音」爆紅，成為影音行業的領頭羊，但因抖音上傳影片門檻低、時間短，許多年輕人為了求得「十五秒成名」，而助長道德及行為偏差的歪風；新媒體The Outline批評，抖音內容只有簡單的加速、變聲、加上濾鏡，還沒開始就結束的劇情，更讓人摸不著頭緒，簡直把十五秒鐘變成了「垃圾時間」。

抖音結合洗腦音樂和內建的濾鏡效果，降低用戶的創作門檻，並強調「模仿」再創作，容易跟同儕產生共鳴，在青少年中蔚為風潮；抖音產品負責人王曉蔚曾說：「八十五％的抖音用戶年齡在二十四歲以下，主力達人和用戶基本都是九五後，甚至零零後。」

許多想紅的抖音用戶，為了在十五秒的影片中「吸眼球」（引人注目）、增加讚數，而出現「直播死媽」、「武漢爸爸模仿抖音不慎將兩歲女兒頭部著地」、「六歲孩子直播媽媽洗澡」、「女子錄抖音時被甩飛骨折」等道德偏差、高危險的不良內容，衝擊心智尚未成熟的未成年人對現實世界的認知。

抖音過於千篇一律的挑戰活動，逐漸在歐美演變成「一點都不酷」的群嘲形象；印尼在去年七月以「存在大量不良內容，對青少年及兒童的成長非常不利」為由封鎖抖音；馬來西亞武裝部隊（ＭＡＦ）以「濫用影片App影響部隊形象」，禁止抖音的使用。

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