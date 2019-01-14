管案印記 高教恐成潘罩門

2019-01-14

記者吳柏軒／特稿

教育界首度出現「部長回鍋」！行政院昨宣布教育部長由去年請辭的前教長潘文忠回鍋，教育界對此喜憂參半。喜的是國教一○八新課綱將上路，潘接手可讓人安心；憂的是潘任內處理台大校長遴選爭議等高教議題被視為較缺果斷力，未來少子化海嘯一波波，如何領導高教恐成罩門。

潘文忠是台灣師範大學教育學博士，投入基層教師行列，在公職體系磨練廿多年，歷任國家教育研究院副院長、教育部主任秘書等中央教育職位，在地方更曾任台北縣教育局局長、台中市副市長等，是教育界罕見從地方到中央、從基層到高層的教育人才。

潘文忠在二○一六年五二○上任教育部長，立即廢除黑箱微調課綱，並接手十二年國教重擔，奠定一○八新課綱審議基礎，也積極推動國教向下延伸至五歲，並推出高教深耕計畫、玉山學者計畫等，施政被評為保守溫和不躁進，符合其個人風格。

但潘文忠卻在去年初碰上台大校長遴選爭議案，他在第一時間未能當機立斷處理爭議，去年四月發表聲明，抗議外界以政治力汙衊教育部對台大校長遴選爭議的處理，期盼自己請辭下台來替台大案止血及中止污名化，卻也顯現其對高教界無法有效協調掌握，反留下高教圈的個人印記。

另外，潘去年請辭時，亦傳與前行政院長賴清德對於發放育兒津貼、幼教、英語教育等施政理念不一；由於潘是蘇在台北縣長任內的教育局長，這層舊識關係，應可讓潘這次回鍋出任教長吃下定心丸，國教施政應可更得心應手。

潘文忠被外界視為「國教守護員」，去年去職時更期盼各界把焦點放在孩子身上，期盼教育者「不說假話、不做假事」等，可見其心心念念都是孩子。但高教圈卻較擔心，潘在高教無淵源、無人脈，面臨未來少子化浪潮，如何領導台大「管校長」等頂尖大學邁進？如何處理問題私校轉型退場？乃至大學校長遴選改革修法等，都將是潘回鍋後的重大挑戰。

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