蘇內閣今上任 工商界：先拚經濟 讓人民有感

2019-01-14

〔記者羅倩宜／台北報導〕蘇貞昌內閣今將走馬上任，工商界昨表示，期許成為「興利」而非 「戰鬥」內閣；以拚經濟為第一優先，讓人民有感，包括進一步稅改、能源政策、鼓勵台商回流要拿出效率等。「立院還有多少排隊的案子，也應趁民進黨還有多數席次時快點過關。」

工總秘書長蔡練生表示，目前台灣缺的不是戰鬥內閣，而是興利內閣；國際上有貿易戰導致景氣不明，國內又有一例一休、年改等造成消費下滑；今年上半年對經濟的衝擊就會開始浮現，新內閣勢必要拿出辦法；「最重要是拚經濟，要做的很多。」工總指出，解決五缺已是老調重彈，希望留任的財經閣員能讓民眾感受到不同。

商總理事長賴正鎰盼望，與前院長賴清德已溝通過的幾項重點蘇內閣都能延續，包括能源配比須確保供電無虞、加入CPTPP等區域組織、兩岸監督條例等。「尤其服務業從去年下半年就感受到景氣下滑，政府可推出稅改或其他刺激政策來改善。」另外，鼓勵台商回流不能只是口號，須拿出效率。

中小企業總會理事長李育家指出，外界對於新內閣應給予鼓勵，別說「選輸了才來」之類的風涼話，「要知道哀兵必勝，容易有績效。」他認為，新閣宣稱自己有行動力，但所謂的行動能否讓人有感？什麼做法能讓中小及微型企業更有朝氣？在目前景氣放緩下，建議給予降稅或三年免稅，以刺激經濟；另須盤點立院還有多少庫存法案未通過，趁執政黨有多數優勢時盡快放行。

上市櫃協會秘書長施明豪提出四點建議︰一是改善兩岸關係；二是鼓勵台商回台投資要用實績來證明；三是吸引海外資金回台應考慮降稅或特赦；四是產業政策應更明確周全。

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