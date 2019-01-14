蘇內閣今上任 立委：穩定為先 施政勿急行軍

2019-01-14

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院長蘇貞昌今正式走馬上任，新內閣部會首長逾三分之二留任，甚至被藍營譏是「敗選者聯盟」，民進黨立委普遍認為，過去政府所推動的政策，大方向並無問題，但在溝通、說明上確實不夠清楚，蘇院長贏在「經驗」，現階段應以「穩定」為優先，而非如「急行軍」般躁進。

立法院民進黨團幹事長李俊俋表示，本次內閣改組最主要是因應九合一敗選，必須在最短的時間內重拾人民信心，蘇院長組閣能無縫接軌、立刻上手，部分首長留任也是希望能繼續推動政策，過去不是做得不好，但在細節或說明政策時，確實不夠清楚。

盼蘇發揮強項 把政策執行到位

李俊俋認為，新內閣仍應在蔡總統「拚民生、護民主、守主權」三原則下，與民眾、立院做更多溝通，充分了解民眾冀望為何，盡快落實或往清楚的方向宣示，讓民眾不會因太多錯誤的資訊而感到模糊。

民進黨團書記長鄭運鵬指出，蘇院長贏在「經驗」，過去政策方向就算被認同，但細膩度不夠，所以抱怨很多，這部分前院長賴清德已做了相當多的盤點，應先針對此部分改善，發揮蘇的強項，把政策執行到位，不急著創新，之前就因為是「急行軍」，反而引發民怨。

就內閣成員部分，鄭運鵬認為，雖大部分是留任，但有內閣制精神的閣員變多了，這是好事，可以多擔起政策說明的角色，政務官站第一線是最重要的，希望能謀定而後動，不要當了政務官就明哲保身，政務官比立委更了解政策，更應在前線作戰，立委只是協助。

「蘇院長應是最能『接地氣』的」，民進黨立委陳賴素美說，蘇在黨內的資歷、歷練夠，現在民進黨最為人所詬病的，就是不了解老百姓要的是什麼；蘇能立即上手，執政應會讓人民快速有感。

立委許智傑說，內閣改組先微調，卻讓人民覺得改革決心不足，後續應增加中生代，才會有新鮮感和期待，並看到政府有具體的改革方案和行動，才能讓人民感動。

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