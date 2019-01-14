台灣與中方5G 並無合作

2019-01-14

〔記者黃佩君、洪友芳、卓怡君／綜合報導〕經濟部技術處昨表示，在5G方面，包括技術面、設備和產業合作，與中國廠商均沒有合作，目前5G試驗網均使用其他國家廠牌的設備在進行。

不過在六、七年前，的確曾建設與中國電信業者設備可對接的試驗網，幫助台灣業者將產品進行驗證後銷往中國，但該計畫是封閉的試驗場域，不會往外連接，進入5G標準後也已無類似試驗計畫。

工研院則強調，工研院向來與華為沒有研發合作往來，但過去為協助台灣電信業與網通廠商進軍中國4G市場，曾被委託成立相關實驗室，協助廠商進行4G智慧手機及周邊設備通訊實驗測試，並曾為此購買華為相關設備進行測試，但該實驗室的任務已在二○一七年完成。

5G關鍵技術分為基地台與通訊兩大領域，專注於5G通訊晶片技術的聯發科，堪稱台灣國家隊的代表；聯發科早在五年前就開始布局5G，組成千人研發團隊，積極參與5G技術、規格、標準的制定。根據德國市場調查機構IPlytics GmbH指出，在全球已提交的3GPP 5G標準技術貢獻的前二十大公司中，聯發科技以四十三．一八％的5G提案審核通過率，位居第三名，顯示聯發科的5G技術成功躋身前段班。

聯發科表示，電信商、通訊商、晶片業者須和5G基地台業者合作，進行互通性對接測試，聯發科和華為的5G NR互通性與對接測試已經完成，另外，也和諾基亞展開合作，希望在5G時代提供最佳性能與服務。

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