369兆商機 歐美顧銀彈更護國安

2019-01-14

〔記者羅倩宜／台北報導〕歐美近期聯手獵殺華為為首的中國5G廠商，世界大戰從原油爭奪演進到通訊主導權，主因除了5G代表十二．三兆美元（約新台幣三六九兆元）的商機，也是國家安全保衛戰。

中國近年加強在國際5G標準制定組織的遊說與參與度，讓西方世界大起戒心，深怕華為或中興的通信設備會走後門，輕易掌控歐美各國的行動網路。美國政府去年阻擋晶片大廠博通併購高通，就是擔心博通背後的中資可能在5G賽局中受益。

全球通訊大廠主要分為三大類：設備商（基地台及通信設備）、終端商（手機及其晶片）、電信商。華為分據第一、二類，4G時代，華為及中興以低價搶下全球基地台設備近五成；雖兩者都有手機品牌，但在終端的手機市場影響力較小，僅華為旗下的海思及展訊可供應手機晶片。

不過進入5G時代，誰拿到主導權，影響力將不再限於手機市場，還包括車聯網、物聯網、工業4.0等應用，預估商機十二．三兆美元，因此華為近年高調宣示在5G標準的影響力。研究機構LexInnova估計，截至二○一八年六月的最新一次5G標準制定會議結束後，中國約占5G智財權的十一％左右，較4G時代的七％明顯成長。但歐美仍是領導者，光是高通和諾基亞就各占十五％及十一％，都勝過中國，愛立信占約八％。

日本經濟新聞指出，華為在5G時代，面對的是「前狼後虎」；未來兩年各國陸續推出商用5G，最先引發的就是基地台大戰，華為在4G時全球市占第一、愛立信及諾基亞緊跟在後，中興約十三％。不過貿易戰及資安疑慮，讓華為的市場加速流失。

中國是否即將主導未來的5G通訊？美國政治新聞網站POLITICO認為，目前看來答案是否定的，不過今年還有第二回合的5G標準制定會議，中國的5G專利數會不會大幅增加，「西方政府不得不謹慎」。

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