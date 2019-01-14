關鍵元件靠歐美 華為專利有點虛

2019-01-14

文稿貢獻占11.93％、SEP宣告數占14.7％ 僅以量取勝

〔記者羅倩宜／台北報導〕在各國圍堵聲浪中，華為嗆聲「沒有我不行！」究竟5G能否少了華為？美國智庫ＣＳＩＳ（戰略及國際研究中心）指出，華為目前在4G的ＲＡＮ（無線通訊接取網路）及核心網路，確實跟歐美有拚；但關鍵元件如ＦＰＧＡ（可編程閘陣列）、小型基地台的功率放大器等，仍大幅落後，沒有這些元件無法做成網通設備，「其實是華為不能沒有歐美技術 」。

ＣＳＩＳ近期發表「5G：推動創新及安全」報告，坦承華為確實搶下不少灘頭堡，不過在最先進關鍵的部分，仍由歐美主導。

5G網路架構分四大部分：終端設備、ＲＡＮ、核心網路、特定行動網路元件。華為前三項市占均領先，但第四項特定元件，中國仍要仰賴歐美廠商。例如5G特有的小型基地台，需要ＦＰＧＡ晶片與基頻連接，也需要功率放大晶片來過濾雜訊並放大訊號使其更清晰，這兩者均由美國廠商包辦，如德州儀器、英特爾、賽靈思（Xilinx）等。另外，小型基地台的天線陣列、處理晶片，也被歐美包下前三名。

歐美沒有華為 仍可實現5G商用

報告作者路易斯（James Lewis）指出，「少了上述歐美技術，華為恐怕無法做成網通設備；但沒有華為，歐美還是可以實現5G商用。」他坦言，不採用華為，成本必然高一點，但這是所謂的「國家安全成本」，各國不該為了便宜貨而犧牲資安。

外界常以廠商在通訊標準制定組織3GPP中提出的標準必要專利（ＳＥＰ）及技術文稿貢獻（Contribution）數量來衡量5G影響力。這兩方面，華為確實「以量取勝」，根據德國專利機構IPlytics，華為在5G的文稿貢獻及ＳＥＰ宣告數各占十一．九三％及十四．七％，名列前茅。

不過知名半導體及通訊分析師Jim McGregor分析，ＳＥＰ及文稿貢獻是很多公司的「行銷工具」，宣稱數量多，希望能和「我是5G領導者」劃上等號。事實上，同樣一件專利，價值不一定等量，有時只是修正既有文件上的一個字眼，也可被算進「貢獻」。ＳＥＰ更是如此，例如高通發表的是獨有的核心技術，其他廠商則是圍繞此技術再發揮，因此未來在主導權上也有區別。

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