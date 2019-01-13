蘇內閣人事》政務委員龔明鑫 農委會主委陳吉仲 環保署長張子敬

2019-01-13

蘇：新閣無蜜月期 民眾不會給摸索空間

〔記者李欣芳／台北報導〕準行政院長蘇貞昌昨繼續新內閣人事布局，農委會主委由代理主委陳吉仲升任，環保署長由曾任台北縣副縣長的環保署副署長張子敬升任，經濟部次長龔明鑫轉任行政院政務委員。今天將做最後一波包括科技部長、勞動部長、文化部長等人事案的徵詢。

新舊內閣將在本週一交接，內閣人事預計今天就會底定，蘇內閣將展現「衝衝衝」的精神，扭轉民進黨在九合一選舉大敗後執政低迷的氣勢。據透露，蘇貞昌昨向即將就任的閣員表示，新內閣沒有蜜月期，新閣員赴任後，要做好立即上工的準備，民眾不會讓新閣還有摸索的空間。

強化拚經濟 龔明鑫任第九席政委

蘇貞昌昨一早即持續內閣人事徵詢，確認法務部長蔡清祥、客委會主委李永得、衛福部長陳時中、原民會主委夷將．拔路兒、主計長朱澤民、人事行政總處人事長施能傑、政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）等人都留任。政務委員唐鳳等八人也全部留任。

基於拔擢中生代的思考，並強化政院拚經濟與財政法案的審查，蘇貞昌決定新增第九席政委龔明鑫。

鄭麗君堅辭 將另覓適當人選接任

不過，蘇貞昌昨再與文化部長鄭麗君通電話，鄭並未打消其辭意，蘇將另覓適當人選接任。

蘇內閣已確定閣員，包括行政院副院長由前立委陳其邁出任、秘書長由前台南市代理市長李孟諺接任、前台中市長林佳龍出任交通部長、教育部長由科技部長陳良基轉任、內政部長徐國勇留任。財金部會四首長全部留任，包括國發會主委陳美伶、財政部長蘇建榮、經濟部長沈榮津、金管會主委顧立雄。

蘇貞昌辦公室已討論有關本週一上任後，蘇貞昌要簽的第一份公文與蘇內閣的相關新做法，不過，目前尚未定案。由於距離明年總統大選僅餘一年的時間，蘇內閣不少成員都有心理準備，時間的壓縮已不容許蘇內閣有所謂的新手上路的問題，要儘速就定戰鬥位置。

連續幾天積極徵詢眾多新閣員，蘇貞昌向新閣員與留任的閣員表示，新內閣沒有蜜月期，要捲起衣袖，立刻上路，本週一新內閣團隊就位後，大家就要團結一起打拚。

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