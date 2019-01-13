人物側寫》新任環保署長張子敬 13年副手扶正

2019-01-13

記者劉力仁／特稿

蘇內閣環保署長由副署長張子敬升任，張子敬一輩子都在環保領域打滾，跟蘇貞昌有深厚淵源，這項人事案不讓人意外。

蘇昌貞擔任台北縣長之時，張子敬是環保局長，之後升任北縣副縣長。雖在政壇上被歸類為蘇家軍，但張子敬個性相當低調，安靜到常讓人忘了環保署還有這位副署長；二○○六年至今，張子敬連續擔任六任環保署長副手，不管署長是藍或綠，他都靠環保專業及行政能力獲得信任。

張子敬畢業於成大環工系、交大環工所，從環保體系基層公務員做起，過去十三年都在環保署擔任副署長，對於環保署業務的嫻熟，是張子敬最大優勢，但二○二○總統大選前，環保署至少面臨空氣品質改善、環評修法、限塑政策等三大地雷，若稍一不慎引爆地雷，張子敬恐受「重傷」。

今年九合一選戰，空污被操作成選戰議題，導致前署長李應元下台的殷鑑不遠，張子敬未來除了自許環保專業之外，如何因應「環保議題政治化」的政治操作手法，考驗他的能力。

還有如何搞定環評大會及環保團體，也是張子敬的挑戰。二○○八年張子敬主持環評會議強勢通過蘇花高環評，引發環保團體及環評委員抗議；前署長李應元、前副署長詹順貴也分別因處理藻礁、深澳環評案「傷痕累累」。

未來面對重大環評案，缺乏李應元的柔軟身段，也沒有詹順貴重邏輯的律師風格，沉靜的張子敬該如何因應，倒成為有趣的觀察重點。

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