人物側寫》新任農委會主委陳吉仲 續扛防疫重任

2019-01-13

記者李欣芳／特稿

原決定重拾教鞭的農委會代理主委陳吉仲，因職司非洲豬瘟防疫第一線指揮官的角色吃重，經準閣揆蘇貞昌勸說：「我這個年紀出任閣揆，不是為個人，而是為台灣大局著想」，以及防疫指揮官臨時要找合適接替人選不易，前天深夜終於點頭出任農委會主委。

學者從政的陳吉仲，二年半來多次徘徊在理想與現實的拔河之中，數度請辭都被強力慰留，他與前環保署副署長詹順貴不同的是，詹順貴最後選擇離開賴內閣，陳吉仲則繼續為賴內閣打拚，如今更被蘇內閣重用。

陳吉仲與蘇貞昌同為屏東人，陳吉仲年邁的雙親如今都還在萬丹親自種田，蘇貞昌曾任屏東縣長，兩人前天一見面，很自然地切入農業問題，這位準閣揆深知，農家子弟出身、學的又是農經專業的陳吉仲，對台灣農業問題有很強烈的使命感，這樣的人才應留下來為國家做事才對。

民進黨去年九合一選舉在農業縣大敗，陳吉仲原本表明要與前農委會主委林聰賢同進退，負起政治責任，然而這段期間以來，不僅許多基層農業團體紛紛要求他留任，就連曹啟鴻、林聰賢兩位前主委也都盼陳留任。

「理想與現實是有一些差距，但還是有往前走的空間」，幾經思考，陳吉仲決定要與蔡政府繼續打拚，尤其當前非洲豬瘟的防疫相當關鍵，而留在政府體系，例如推動農民職業災害保險、完備農民社會保險制度等，能造福更多農民，比回學校教書能發揮更大的福國利民影響力。

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