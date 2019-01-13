人物側寫》新任政務委員龔明鑫 提振景氣推手

2019-01-13

記者林菁樺／特稿

從國發會副主委轉任經濟部政次，如今升任財經政委的龔明鑫，可以說很「與眾不同」，他沒有政務官常見的強勢作風，反倒是學者氣息濃，經常帶著笑咪咪的神情，溫和向外界說明艱澀的財經政策。

龔明鑫從台灣經濟研究院的研究員做起，不到五十歲的年紀就升任台經院副院長，二○一○年進入民進黨智庫，一直是總統蔡英文倚重的財經智囊之一，是民進黨積極培養的青壯世代。

蔡英文二○一六年當選後，龔明鑫就曾被視為是經濟部長與國發會主委人選，政壇正式的起點是國發會副主委，也多次在媒體面前強力宣揚總統的「五加二」創新產業等政見。

不過，踏入政壇一年多後，龔明鑫在上一回的內閣改組，原本被外界認為可順利扶正，掌舵國發會，結果卻出乎意料；當時龔明鑫辭意甚堅、想重返學界，但在蔡總統積極慰留下，最後決定轉任經濟部政次。

去年九合一大選前，經濟部面對「五缺」問題，被工商界叮得滿頭包，傳出蔡總統在民進黨中常會上對報告「缺地」問題的龔明鑫輪番質問、要求提出解決的時間表，凸顯總統對龔明鑫寄予厚望。

事實上，當初龔明鑫轉任經濟部政次，曾被質疑無產業背景，可能難與業界溝通；但歷經一年多磨練，面對美中貿易戰與台商回流議題，龔明鑫經常站上第一線說明。如今升任政委，具財經專業的龔明鑫，要在二○二○年大選前扮演穩定經濟、提振景氣的重要推手。

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