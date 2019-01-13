國防院 加入量子通訊聯盟倡議

2019-01-13

〔記者羅添斌／台北報導〕國防安全研究院（INDSR）昨宣布加入國際「量子通訊聯盟倡議」（Quantum Alliance Initiative），象徵我國科技外交與安全合作的戰略意義。

圍堵中國科技威脅 具戰略意義

國防院表示，這項國際倡議共有美、日、韓及加拿大、英國、波蘭、澳洲及德國等八個國家的十八個機構大學及產官學界組成，並由美國哈德森研究所協調，要以開發及支持全球量子密鑰分配和量子隨機數產生器的相關標準。

國防部說，相關建議初步標準已於一月初提交給國際電信聯盟（ITU），並由國際電信聯盟在一月下旬於日內瓦召開會議討論。

國防院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲昨晚表示，這是民主國家的關鍵科技聯盟，國防安全研究院得以成功加入具有重大的戰略意義，之後國防院也可協助通訊產業，參與規格的制定，確保通訊安全與產業升級，這也是在全球民主國家圍堵中國發展通訊與量子科技上的具體行動。

國防院表示，量子科技是未來電腦與資通訊產業的關鍵技術，結合高速寬頻的5G通訊，量子加密技術涉及物聯網，無人自駕車及高速影像傳遞等戰略經濟的骨幹，創新經濟的發展，更具有民主價值同盟的實質地位，具有戰略意涵。

國防安全研究院（INDSR）昨宣布加入國際「量子通訊聯盟倡議」（Quantum Alliance Initiative），象徵我國科技外交與安全合作的戰略意義。（資料照）

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